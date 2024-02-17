ندوة حول مقاربات الأدب الفلسطينى بالأعلى للثقافة.. غدًا

(MENAFN
- Youm7) تنظم لجنة السرد القصصى والروائى بالمجلس الأعلى للثقافة، ندوة تحت عنوان "مقاربات الأدب الفلسطيني" وذلك غدًا الأحد 18 فبراير في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بقاعة الفنون بالمجلس، وتأتي الندوة برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقفافة، والدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.
وتدير الندوة الكاتبة سلوى بكر عضو اللجنة، ويشارك بها كل من: الدكتور حسين حمودة، أستاذ النقد الأدبى الحديث بجامعة القاهرة، وعضو اللجنة، والروائى الدكتور السيد نجم، العضو باللجنة السرد القصصية، والروائية الدكتورة عزة بدر، الكاتبة الصحفية بمجلة صباح الخير ومؤسسة روزاليوسف ونائبة مقرر لجنة السرد القصصى والروائى، والروائية هالة البدرى، العضوة باللجنة.
جدير بالذكر
أن المجلس الأعلى للثقافة، أعلن خلال الفترة الماضية عن مسابقة لجنة الشعر في الفروع "ديوان شعر الفصحى- ديوان شعر العامية - مقال في نقد الشعر" لعام 2024، والتي تنظمها لجنة الشعر بالمجلس، كما نشر المجلس "اسثتمارة التقدم لمسابقة الشعر" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ومن المقرر أن يستمر التقديم لـ 31 مارس المقبل.
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