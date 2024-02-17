ندوة حول مقاربات الأدب الفلسطينى بالأعلى للثقافة.. غدًا

MENAFN - Youm7) تنظم لجنة السرد القصصى والروائى بالمجلس الأعلى للثقافة، ندوة تحت عنوان "مقاربات الأدب الفلسطيني" وذلك غدًا الأحد 18 فبراير في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بقاعة الفنون بالمجلس، وتأتي الندوة برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقفافة، والدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

وتدير الندوة الكاتبة سلوى بكر عضو اللجنة، ويشارك بها كل من: الدكتور حسين حمودة، أستاذ النقد الأدبى الحديث بجامعة القاهرة، وعضو اللجنة، والروائى الدكتور السيد نجم، العضو باللجنة السرد القصصية، والروائية الدكتورة عزة بدر، الكاتبة الصحفية بمجلة صباح الخير ومؤسسة روزاليوسف ونائبة مقرر لجنة السرد القصصى والروائى، والروائية هالة البدرى، العضوة باللجنة.

جدير بالذكر

أن المجلس الأعلى للثقافة، أعلن خلال الفترة الماضية عن مسابقة لجنة الشعر في الفروع "ديوان شعر الفصحى- ديوان شعر العامية - مقال في نقد الشعر" لعام 2024، والتي تنظمها لجنة الشعر بالمجلس، كما نشر المجلس "اسثتمارة التقدم لمسابقة الشعر" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ومن المقرر أن يستمر التقديم لـ 31 مارس المقبل.



