دار بونهامز تبيع لوحة القدس فى مزاد فنون الشرق الأوسط.. اعرف ثمنها

(MENAFN
- Youm7) قدمت دار بونهامز ، للمزادات العالمية، في لندن، مزادًا لبيع فنون الشرق الأوسط، لمختلف رواد الفنانين التشكيليين والنحاتين، والفنانين التشكيليين المعاصرين العرب، وقد طرح المزاد لوحة للفنان اللبناني جميل ملاعب بعنوان "القدس"، وبيعت بـ 3.328 دولار.
القدس
درس ملاعب الفن في المعهد الوطني للفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية وكان من معلميه شفيق عبود وپول جيراجوسيان.
أمضى سنة في الجزائر في معهد الفن العالي وانتقل إلى الولايات المتحدة سنة 1984 حيث نال على ماجستير في الفنون الجميلة في معهد برات في نيويورك
ثم حصل على الدكتوراه من جامعة ولاية أوهايو. عند عودته إلى لبنان عام 1989.
بدأ بتدريس الفن في الجامعة اللبنانية والجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت، بين عامي 1991 و1992، وكان ملاعب أمين عام نقابة الفنانين اللبنانيين.
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