تعرف على مسرحيات ومحطات حياة موليير فى ذكرى وفاته

MENAFN - Youm7) يعتبر موليير واحدًا من أعظم المسرحيين وهو مؤلف وشاعر وممثل ومخرج مسرحي وأحد أهم الأساتذة في تاريخ الفن المسرحي الأوروبي، واليوم تحل اليوم ذكرى وفاته، إذ رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 17 فبراير عام 1673.

قام موليير بتمثيل حوالي 95 مسرحية؛ منها 31 من تأليفه، وتمتاز مسرحياته بالبراعة في تصوير الشخصيات، وبالأخص في تكوين المواقف والقدرة على الإضحاك، من أشهر مسرحياته: مدرسة الأزواج، مدرسة الزوجات ، طرطوف، الطبيب رغم أنفه، البخيل، وعدو البشر، والنساء المتعلمات، والمريض الوهمي، وأمفيترون التي اقتبسها من مسرحية الشاعر اللاتيني بلاوتوس.

تسبب موليير في غضب الكنسية عليه بسبب مسرحيته التي جائت بعنوان "طرطوف" والتي تناول فيها النفاق الديني، وطلب القسيس آنذاك بحرقه حيًا، ولكنه تم حمياته من قبل لويس الرابع عشر ملك فرنسا، وكان لموليير تأثير كبير في تطوير المسرح في أوروبا والعالم واقتُبِست مسرحيات له من أَوَاخِر القرن التاسع عشر.

ومع أن فرقة موليير كان اسمها "فرقة المسرح الباهر" لكن بدايتها لم تكن باهرة، ولم يكن هناك حل أمام الفرقة غير ترك باريس والذهاب إلى الأقاليم.

وبدءا من أواخر سنة 1645 ولمدة لا تقل عن ثلاث عشرة سنة، ذهب موليير بفرقته إلى ريف فرنسا وقدم عروضا من هذه الفترة وبدأ موليير يكتب مسرحيات لفرقته بنفسه، فكتب أول مسرحية له المعروفة بالطبيب الطائر وفقا للمؤرخ الفنى والناقد الفرنسى بيير دافيد ليمازوريير في كتابه "تاريخ المسرح الفرنسى".

بعدها واصل مسيرته حيث أخرج إلى النور مسرحياته المتوالية تباعا بدءا من البخيل إلى النساء المتعالمات والطبيب رغم أنفه على مدار عقد من الزمان.

ومن أبرز مسرحياته التي حققت شهرة كبيرة:

طبيب رغم أنفه

تم تمثيلها لأول مرة فى أغسطس 1666 فى مسرح القصر الملكى، حيث حققت نجاحًا كبيرًا وبالاعتماد على نماذج من الكوميديا الإيطالية يضيف موليير عناصر مستمدة من تقليد الكوميديا الفرنسية والخرافات من العصور الوسطى مع المحاكاة الساخرة للممارسات الطبية في ذلك الوقت.

المريض بالوهم

تدور أحداثها حول أرجان هذا المريض بالوهم والأناني البخيل، الذى يريد تزويج ابنته من طبيب عرف بادعائه وجهله، في الوقت الذي تحب فيه الابنة الشاب الوسيم الذكي كليانت بينما يمعن أرجان في هلوساته المرضية وتناول الأدوية غير الضرورية ويحاول هذا الأب المريض بالوهم أن يزوج ابنته في أحد الأديرة لإبعادها عن حبيبها، وبينما هو في وهمه المرضي، فإن الخادمة تحاول أن تثير في نفسه كراهية الطب والأطباء فتتنكر في زي طبيبة "بورجون" وتشير عليه أن يبتر من جسمه ذراعاً كي تقوى الذراع الأخرى، وأن يفقأ إحدى عينيه كي تشتد حدة البصر في العين الأخرى، وهنا تبلغ الكوميديا والسخرية ذروتها ويتمكن الأبناء بمساعدة هذه الخادمة الطبيبة المزيفة من تخليص أرجان من وهمه المرضي، وكما هي العادة في مسرح ذلك الزمن من القرن 17 فإن المشكلات التي كانت في عقدة الـ «مريض بالوهم» تحل جميعاً دفعة واحدة.

عدو البشر

مسرحية كتبها موليير في القرن السابع عشر من نوع كوميديا الأخلاق، وقد عرضت لأول مرة عام 1666 في مسرح القصر الملكي بباريس من قبل فرقة الملك وتسخر المسرحية من نفاق المجتمع الأرستقراطي الفرنسي، وتناقش العيوب الأخلاقية للبشر، من خلال شخصيات المسرحية الرئيسية مثل ألسيست وسيليمن، وبالرغم من أن المسرحية

لم تحقق نجاحا تجاريا حين عرضها، إلا أنها مسجلة إلى اليوم في قائمة أفضل أعمال موليير.