ذكرى ميلاده.. هل كتب الشاعر الراحل فاروق شوشة للأطفال؟

(MENAFN
- Youm7) تحل اليوم ذكرى ميلاد فاروق شوشة بقرية الشعراء بمحافظة دمياط حيث ولد الشاعر الكبير فاروق شوشة ، في مثل هذا اليوم 17 فبراير عام 1936، وقدم مجموعة من الدواوين الشعرية، بالإضافة إلى برنامج إذاعي وآخر تليفزيوني.
عمل فاروق شوشة كأستاذ للأدب العربى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكان عضو مجمع اللغة العربية فى مصر، وعضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة ورئيس لجنة المؤلفين والملحنين، وقدم برنامجه الإذاعى "لغتنا الجميلة" فى الإذاعة المصرية عام 1967، بهدف انتشار الإعلام الثقافى الصحيح، إلى جانب أمسيته الشعرية بالتليفزيون المصرى.
كما قدم حارس اللغة العربية فاروق شوشة البرنامج التليفزيوني "أمسية ثقافية" منذ عام 1977، كما شغل منصب رئيس لجنتى النصوص بالإذاعة والتلفزيون، وشارك فى مهرجانات الشعر العربية والدولية.
وقدم شوشة للأطفال مجموعة من الدواوين الشعرية ومنها "حبيبة والقمر - ملك تبدأ خطواتها - حكاية الطائر الصغير - أغنية لمصر - الأمير الباسم - أصدقائي الثلاثة - حمزة"، وذلك بالإضافة إلى مجموعة
من الدواوين الأخرى منها الدائرة المحكمة، إلى مسافرة، لؤلؤة فى القلب، فى انتظار ما لا يجىء، العيون المحترقة، الأعمال الشعرية، لغة من دم العاشقين، يقول الدم العربى، هئت لك، سيدة الماء، وقت لاقتناص الوقت، وجه أبنوسى، الجميلة تنزل إلى النهر.
كان للشاعر الكبير فاروق شوشة العديد من المؤلفات، منها "لغتنا الجميلة، أحلى 20 قصيدة حب فى الشعر العربى، عذابات العمر الجميل، أحلى 20 قصيدة فى الحب الإلهى، العلاج بالشعر، لغتنا الجميلة ومشكلات المعاصرة، مواجهة ثقافية".
وحصل الشاعر الكبير فاروق شوشة على جائزة الدولة فى الشعر عام 1986، وجائزة محمد حسن الفقى عام 1994، وعلى جائزة الدولة التقديرية فى الآداب عام 1997، وجائزة كفافيس العالمية عام 1991، وآخر ما حصل عليه هو جائزة النيل عام 2016.
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