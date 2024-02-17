ذكرى ميلاده.. هل كتب الشاعر الراحل فاروق شوشة للأطفال؟

MENAFN - Youm7) تحل اليوم ذكرى ميلاد فاروق شوشة بقرية الشعراء بمحافظة دمياط حيث ولد الشاعر الكبير فاروق شوشة ، في مثل هذا اليوم 17 فبراير عام 1936، وقدم مجموعة من الدواوين الشعرية، بالإضافة إلى برنامج إذاعي وآخر تليفزيوني.

عمل فاروق شوشة كأستاذ للأدب العربى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكان عضو مجمع اللغة العربية فى مصر، وعضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة ورئيس لجنة المؤلفين والملحنين، وقدم برنامجه الإذاعى "لغتنا الجميلة" فى الإذاعة المصرية عام 1967، بهدف انتشار الإعلام الثقافى الصحيح، إلى جانب أمسيته الشعرية بالتليفزيون المصرى.

كما قدم حارس اللغة العربية فاروق شوشة البرنامج التليفزيوني "أمسية ثقافية" منذ عام 1977، كما شغل منصب رئيس لجنتى النصوص بالإذاعة والتلفزيون، وشارك فى مهرجانات الشعر العربية والدولية.

وقدم شوشة للأطفال مجموعة من الدواوين الشعرية ومنها "حبيبة والقمر - ملك تبدأ خطواتها - حكاية الطائر الصغير - أغنية لمصر - الأمير الباسم - أصدقائي الثلاثة - حمزة"، وذلك بالإضافة إلى مجموعة

من الدواوين الأخرى منها الدائرة المحكمة، إلى مسافرة، لؤلؤة فى القلب، فى انتظار ما لا يجىء، العيون المحترقة، الأعمال الشعرية، لغة من دم العاشقين، يقول الدم العربى، هئت لك، سيدة الماء، وقت لاقتناص الوقت، وجه أبنوسى، الجميلة تنزل إلى النهر.

كان للشاعر الكبير فاروق شوشة العديد من المؤلفات، منها "لغتنا الجميلة، أحلى 20 قصيدة حب فى الشعر العربى، عذابات العمر الجميل، أحلى 20 قصيدة فى الحب الإلهى، العلاج بالشعر، لغتنا الجميلة ومشكلات المعاصرة، مواجهة ثقافية".

وحصل الشاعر الكبير فاروق شوشة على جائزة الدولة فى الشعر عام 1986، وجائزة محمد حسن الفقى عام 1994، وعلى جائزة الدولة التقديرية فى الآداب عام 1997، وجائزة كفافيس العالمية عام 1991، وآخر ما حصل عليه هو جائزة النيل عام 2016.