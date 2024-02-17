إلى مسافرة.. حكاية الإبداع الأول للشاعر الكبير فاروق شوشة

(MENAFN
- Youm7) تحل اليوم ذكرى ميلاد الكاتب والشاعر الكبير فاروق شوشة ، إذ ولد في مثل هذا اليوم 17 فبراير 1936، وقد شهدت حياته الأدبية الكثير من الإبداعات، حيث قدم مجموعة متنوعة من الدواوين الشعرية، ومنها للأطفال، كما قدم برنامج إذاعيًا في عام 1967 بعنوان "لغتنا الجميلة" وبرنامج تليفزيوني في عام 1977 بعنوان "أمسية ثقافية".
وأصدر الشاعر الكبير الراحل
فاروق شوشة
ديوانه الأول "إلى مسافرة" عام 1966 وكان فى الثلاثين من عمره ويقول في قصيدة إلى مسافرة:
وأظل وحدى أخنق الأشواق
فى صدرى فينقذها الحنين..
وهناك آلاف من الأميال تفصل بيننا
وهناك أقدار أرادت أن تفرق شملنا
ثم انتهى.. ما بيننا
وبقيت وحدي
أجمع الذكرى خيوطا واهية
ورأيت أيامي تضيع
ولست أعرف ما هيه
وتركت يا دنياي جرحا لن تداويه السنين
فطويت بالأعماق قلبا كان ينبض.. بالحنين
لو كنت أعلم أنني
سأذوب شوقا في الألم
لو كنت أعلم أنني
سأصير شيئا من عدم
لبقيت وحدي
للشاعر الكبير فاروق شوشة العديد من المؤلفات، منها "لغتنا الجميلة، أحلى 20 قصيدة حب فى الشعر العربى، عذابات العمر الجميل، أحلى 20 قصيدة فى الحب الإلهى، العلاج بالشعر، لغتنا الجميلة ومشكلات المعاصرة، مواجهة ثقافية".
وقدم شوشة للأطفال مجموعة من الدواوين الشعرية ومنها "حبيبة والقمر - ملك تبدأ خطواتها - حكاية الطائر الصغير - أغنية لمصر - الأمير الباسم - أصدقائي الثلاثة - حمزة"، وذلك بالإضافة إلى مجموعة
من الدواوين الأخرى منها الدائرة المحكمة، إلى مسافرة، لؤلؤة فى القلب، فى انتظار ما لا يجىء، العيون المحترقة، الأعمال الشعرية، لغة من دم العاشقين، يقول الدم العربى، هئت لك، سيدة الماء، وقت لاقتناص الوقت، وجه أبنوسى، الجميلة تنزل إلى النهر.
وحصل الشاعر الكبير فاروق شوشة على جائزة الدولة فى الشعر عام 1986، وجائزة محمد حسن الفقى عام 1994، وعلى جائزة الدولة التقديرية فى الآداب عام 1997، وجائزة كفافيس العالمية عام 1991، وآخر ما حصل عليه هو جائزة النيل عام 2016.
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