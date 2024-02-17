Sunday, 18 February 2024 12:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إلى مسافرة.. حكاية الإبداع الأول للشاعر الكبير فاروق شوشة

2/17/2024 2:27:10 PM
(MENAFN- Youm7) تحل اليوم ذكرى ميلاد الكاتب والشاعر الكبير فاروق شوشة ، إذ ولد في مثل هذا اليوم 17 فبراير 1936، وقد شهدت حياته الأدبية الكثير من الإبداعات، حيث قدم مجموعة متنوعة من الدواوين الشعرية، ومنها للأطفال، كما قدم برنامج إذاعيًا في عام 1967 بعنوان "لغتنا الجميلة" وبرنامج تليفزيوني في عام 1977 بعنوان "أمسية ثقافية".

وأصدر الشاعر الكبير الراحل
فاروق شوشة
ديوانه الأول "إلى مسافرة" عام 1966 وكان فى الثلاثين من عمره ويقول في قصيدة إلى مسافرة:

وأظل وحدى أخنق الأشواق

فى صدرى فينقذها الحنين..

وهناك آلاف من الأميال تفصل بيننا

وهناك أقدار أرادت أن تفرق شملنا

ثم انتهى.. ما بيننا

وبقيت وحدي

أجمع الذكرى خيوطا واهية

ورأيت أيامي تضيع

ولست أعرف ما هيه

وتركت يا دنياي جرحا لن تداويه السنين

فطويت بالأعماق قلبا كان ينبض.. بالحنين

لو كنت أعلم أنني

سأذوب شوقا في الألم

لو كنت أعلم أنني

سأصير شيئا من عدم

لبقيت وحدي

للشاعر الكبير فاروق شوشة العديد من المؤلفات، منها "لغتنا الجميلة، أحلى 20 قصيدة حب فى الشعر العربى، عذابات العمر الجميل، أحلى 20 قصيدة فى الحب الإلهى، العلاج بالشعر، لغتنا الجميلة ومشكلات المعاصرة، مواجهة ثقافية".

وقدم شوشة للأطفال مجموعة من الدواوين الشعرية ومنها "حبيبة والقمر - ملك تبدأ خطواتها - حكاية الطائر الصغير - أغنية لمصر - الأمير الباسم - أصدقائي الثلاثة - حمزة"، وذلك بالإضافة إلى مجموعة
من الدواوين الأخرى منها الدائرة المحكمة، إلى مسافرة، لؤلؤة فى القلب، فى انتظار ما لا يجىء، العيون المحترقة، الأعمال الشعرية، لغة من دم العاشقين، يقول الدم العربى، هئت لك، سيدة الماء، وقت لاقتناص الوقت، وجه أبنوسى، الجميلة تنزل إلى النهر.

وحصل الشاعر الكبير فاروق شوشة على جائزة الدولة فى الشعر عام 1986، وجائزة محمد حسن الفقى عام 1994، وعلى جائزة الدولة التقديرية فى الآداب عام 1997، وجائزة كفافيس العالمية عام 1991، وآخر ما حصل عليه هو جائزة النيل عام 2016.







MENAFN17022024000132011024ID1107864448

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث