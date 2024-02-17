إلى مسافرة.. حكاية الإبداع الأول للشاعر الكبير فاروق شوشة

MENAFN - Youm7) تحل اليوم ذكرى ميلاد الكاتب والشاعر الكبير فاروق شوشة ، إذ ولد في مثل هذا اليوم 17 فبراير 1936، وقد شهدت حياته الأدبية الكثير من الإبداعات، حيث قدم مجموعة متنوعة من الدواوين الشعرية، ومنها للأطفال، كما قدم برنامج إذاعيًا في عام 1967 بعنوان "لغتنا الجميلة" وبرنامج تليفزيوني في عام 1977 بعنوان "أمسية ثقافية".

وأصدر الشاعر الكبير الراحل

فاروق شوشة

ديوانه الأول "إلى مسافرة" عام 1966 وكان فى الثلاثين من عمره ويقول في قصيدة إلى مسافرة:

وأظل وحدى أخنق الأشواق

فى صدرى فينقذها الحنين..

وهناك آلاف من الأميال تفصل بيننا

وهناك أقدار أرادت أن تفرق شملنا

ثم انتهى.. ما بيننا

وبقيت وحدي

أجمع الذكرى خيوطا واهية

ورأيت أيامي تضيع

ولست أعرف ما هيه

وتركت يا دنياي جرحا لن تداويه السنين

فطويت بالأعماق قلبا كان ينبض.. بالحنين

لو كنت أعلم أنني

سأذوب شوقا في الألم

لو كنت أعلم أنني

سأصير شيئا من عدم

لبقيت وحدي

للشاعر الكبير فاروق شوشة العديد من المؤلفات، منها "لغتنا الجميلة، أحلى 20 قصيدة حب فى الشعر العربى، عذابات العمر الجميل، أحلى 20 قصيدة فى الحب الإلهى، العلاج بالشعر، لغتنا الجميلة ومشكلات المعاصرة، مواجهة ثقافية".

وقدم شوشة للأطفال مجموعة من الدواوين الشعرية ومنها "حبيبة والقمر - ملك تبدأ خطواتها - حكاية الطائر الصغير - أغنية لمصر - الأمير الباسم - أصدقائي الثلاثة - حمزة"، وذلك بالإضافة إلى مجموعة

من الدواوين الأخرى منها الدائرة المحكمة، إلى مسافرة، لؤلؤة فى القلب، فى انتظار ما لا يجىء، العيون المحترقة، الأعمال الشعرية، لغة من دم العاشقين، يقول الدم العربى، هئت لك، سيدة الماء، وقت لاقتناص الوقت، وجه أبنوسى، الجميلة تنزل إلى النهر.

وحصل الشاعر الكبير فاروق شوشة على جائزة الدولة فى الشعر عام 1986، وجائزة محمد حسن الفقى عام 1994، وعلى جائزة الدولة التقديرية فى الآداب عام 1997، وجائزة كفافيس العالمية عام 1991، وآخر ما حصل عليه هو جائزة النيل عام 2016.