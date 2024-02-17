Sunday, 18 February 2024 12:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصاروخ اليابانى الجديد H3 يصل إلى مدار الأرض للمرة الأولى

2/17/2024 2:27:08 PM
(MENAFN- Youm7) وصل الصاروخ الياباني الجديد H3 إلى مداره ونجح في نشر قمر صناعي، حيث حقق هذا النجاح بعد أن فشل رحلته الأولى في العام الماضي، وعاد إلى المسار الصحيح ليصبح صاروخ اليابان الأساسى للمستقبل.



وفقًا لما ذكره موقع "space"، قال أحد المعلقين خلال بث عبر الإنترنت للإطلاق الذى قدمته وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA)، "قصة H3 ستبدأ من اليوم."



طورت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) H3 خلال العقد الماضي، وسيأخذ هذا الصاروخ زمام القيادة من الطائرة H-2A الوطنية، والتي تحلق منذ عام 2001 ومن المقرر أن تتقاعد في وقت لاحق من هذا العام.



يبلغ ارتفاع H3 المكون من مرحلتين 187 قدمًا أو 207 قدمًا (57 أو 63 مترًا)، اعتمادًا على اختيار الحمولة.



يتم تشغيل المرحلة الأولى بواسطة محركين أو ثلاثة محركات هيدروجين سائل أكسجين LE-9، والتي تم تطويرها حديثًا لمحرك H3.



تتميز المرحلة العليا بمحرك واحد من طراز LE-5B-3، وهو نسخة متقدمة من محرك المرحلة العليا الموجود في المركبات اليابانية H-1 وH-2.



يمكن تجهيز H3 بمعززين أو أربعة صواريخ صلبة لزيادة قوة دفعه، وفي تكوينه الأكثر قوة، يمكن للصاروخ الجديد نقل أكثر من 7.2 طن (6.5 طن متري) من الحمولة إلى مدار النقل الثابت بالنسبة للأرض (GTO)، وفقًا لورقة مواصفات JAXA الخاصة به.




وبالمقارنة، يمكن للطائرة H-2A توصيل حوالي 4.4 طن (4 أطنان مترية) إلى GTO، وسيكون H3 أيضًا أرخص بكثير في البناء والتشغيل من سابقه، وفقًا لمسؤولي وكالة استكشاف الفضاء اليابانية.



كان من المقرر في الأصل أن يتم ظهور H3 لأول مرة في عام 2020، لكن الجدول الزمني تراجع بشكل كبير، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الصعوبات في تطوير LE-9.



وتم إطلاق الصاروخ الجديد أخيرًا للمرة الأولى في 6 مارس 2023، في مهمة تهدف إلى إرسال القمر الصناعي المتقدم لرصد الأرض 3 (ALOS-3)، المعروف أيضًا باسم DAICHI-3، إلى المدار.



لكن الأمور لم تسر على ما يرام في ذلك اليوم، وفشل محرك المرحلة الثانية للمركبة H3 في الاشتعال بسبب مشكلة كهربائية، وفُقد القمر الصناعي.



استغرق الأمر ما يقرب من عام حتى يتمكن H3 من الانطلاق من الأرض مرة أخرى، حيث انطلق الصاروخ من مركز تانيغاشيما الفضائي الياباني.



وحمل H3 قمرين صناعيين صغيرين لرصد الأرض، يُسمى CE-SAT-IE وTIRSAT، في مهمتها، ومع ذلك، كانت الحمولة الرئيسية عبارة عن جهاز محاكاة يبلغ وزنه 5900 رطل (2600 كيلوجرام)، والذي كان بمثابة مركبة فضائية كبيرة الحجم.












MENAFN17022024000132011024ID1107864447

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث