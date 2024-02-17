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واتساب يخفض سن مستخدميه لـ 13 عاما.. وخبراء يصفون الخطوة بـالإهمال

2/17/2024 2:27:08 PM
(MENAFN- Youm7) قامت شركة واتساب بتخفيض الحد الأدنى لسن مستخدميها في عشرات البلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكان عمر الطفل في السابق 16 عامًا في بعض البلدان، ولكن تم تقليص حاجز السن بشكل كبير في خطوة وصفها الخبراء بأنها "إهمال".



وفى السابق، لم يكن الحد الأدنى للعمر الذي يمكنك استخدام واتساب فيه موحد عالميًا في جميع أنحاء العالم، فعلى سبيل المثال، في الولايات المتحدة، كان الحد الأدنى للسن هو 13 عامًا، بينما في المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، كان عمره 16 عامًا.



ولكن اعتبارًا من اليوم انخفض عمر تطبيق واتساب المملوك لشركة Meta إلى 13 عامًا في جميع البلدان، وفقا لتقرير ذا صن، وقالت
واتساب في بيان : "نحن نقوم بتحديث شروط الخدمة الخاصة بنا ونجري التغييرات ذات الصلة على سياسة الخصوصية الخاصة بنا لتعكس أن الحد الأدنى لسن استخدام واتساب في المملكة المتحدة سيتم تغييره من 16 إلى 13 عامًا".



وسيضمن هذا التحديث حدًا أدنى متسقًا للعمر على واتساب على مستوى العالم"، وأضاف واتساب: "لن يكون هناك أي تغيير في الخدمات التي تتلقاها، "كما هو الحال دائمًا، تظل رسائلك ومكالماتك الشخصية مشفرة من طرف إلى طرف.



لا يمكن لأي شخص آخر، ولا حتى واتساب ، قراءتها أو الاستماع إليها، كان الحد الأدنى للسن في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي هو 13 عامًا حتى عام 2018، عندما تم رفعه إلى 16 عامًا استجابةً لتشريعات حماية البيانات.



وقبل اليوم كان سن الدخول إلى الواتساب 13 عامًا في معظم دول العالم، وهو أيضًا الحد الأدنى الحالي لسن العديد من خدمات الإنترنت حول العالم، بما في ذلك خدمات المراسلة الأخرى مثل Signal وViber.



وقال راني جوفندر، كبير مسؤولي سياسات سلامة الأطفال عبر الإنترنت في NSPCC،
إن فتح تطبيق واتساب لعدد أكبر من الأطفال الصغار قبل وضع تدابير السلامة يعد أمرًا مهملاً ومثيرًا للقلق.














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