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قمر صناعى يصطدم بالأرض الأربعاء ولا يمكن تحديد مكان وصوله

2/17/2024 2:27:08 PM
(MENAFN- Youm7) سيعود قمر صناع متعطل إلى الأرض الأسبوع المقبل، وليس لدى العلماء أى فكرة عن مكان هبوطه، وتتوقع وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) عودة القمر الصناعي الأوروبي للاستشعار عن بعد (ERS-2) إلى الغلاف الجوي فى يوم الأربعاء المقبل (21 فبراير).



ووفقا لما ذكره موقع "the mirror"، تصف وكالة الفضاء الأوروبية عودة ERS-2 بأنها "طبيعية" لأنه لم يعد من الممكن التحكم في القمر الصناعي.



ولعل القوة الوحيدة التي تتسبب في اضمحلال مدار ERS-2 هي السحب الجوي، والذي يتأثر بالنشاط الشمسي غير المتوقع.



تقول وكالة الفضاء الأوروبية: "على الرغم من أننا نستطيع التنبؤ بعودة الدخول في غضون أيام قليلة، إلا أنه من غير الممكن التنبؤ بالضبط متى وأين سيعود القمر الصناعي إلى الدخول قبل مداراته القليلة الأخيرة"، مضيفة "بينما نقترب من يوم العودة، سنكون قادرين على التنبؤ بالوقت والمكان بمزيد من اليقين".



وأوضحت وكالة الفضاء، "أثناء العودة إلى الغلاف الجوي، سينقسم القمر الصناعي إلى أجزاء، وسيحترق معظمه، وتعد المخاطر المرتبطة بعودة دخول الأقمار الصناعية منخفضة للغاية."



عندما تم إطلاقه في أبريل 1995، كان ERS-2 أكثر المركبات الفضائية تطورًا لرصد الأرض على الإطلاق في أوروبا، جنبًا إلى جنب مع ERS-1 المتطابق تقريبًا، جمع ثروة من البيانات القيمة عن أسطح الأرض والمحيطات، وتم استدعاؤه لرصد الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات الشديدة أو الزلازل في الأجزاء النائية من العالم.












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