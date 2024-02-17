وفاة و600 إصابة للعمال.. تغريم Spacex 3600 دولار بسبب قواعد السلامة

(MENAFN
- Youm7) تعرض أحد العاملين في شركة Space إلى شبه بتر لقدمه أثناء عمله في مصنع مالك الملياردير إيلون ماسك في واشنطن، وهذا الحادث، الذي بدأ عندما سقطت لفة من المواد وسحقت قدم عامل، أدى إلى غرامة قدرها 3600 دولار، حيث ينضم إلى ما لا يقل عن 600 إصابة لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا تم اكتشافها في أواخر العام الماضي، بما في ذلك أكثر من مائة حالة مع أضرار جسيمة وحالة واحدة وفاة.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشف هذا التقرير الاستقصائي الذي أعدته رويترز أربع حالات ارتجاج، و17 حالة تم فيها سحق الأيدي أو الأصابع، وثماني حالات تطلبت بتر الأطراف، وخمس حالات صعق بالكهرباء، و29 حالة مع كسر أو خلع في العظام، وغيرها الكثير.
ولكن على الرغم من المعدل الأعلى بكثير من المتوسط لإصابات العمال في شركة سبيس إكس، فقد واجهت شركة ماسك عقوبات حكومية تقل عن 51 ألف دولار، وهو انخفاض كبير إلى جانب عقود ناسا البالغة 11.8 مليار دولار التي تمتعت بها منذ تأسيسها في عام 2002.
قال العامل، الذي تم نقله دون ذكر اسمه في التحقيق الحكومي الذي أدى إلى فرض غرامة قدرها 3600 دولار، للمفتشين إن الحالة الخطرة المعنية لم تكن مجرد حادث.
أولاً، الآلة التي كانت تحمل اللفات الثقيلة من المواد، والتي تسببت في الإصابة، تم إعدادها بشكل غير صحيح عمدًا لغرض زيادة معدل الإنتاج أثناء مرحلة تحميل المواد.
ثانيًا، تمت زيادة وزن كل لفة تم تكليف موظفي SpaceX بتحميلها في الآلة من 80 رطلاً إلى 300 رطل لكل منها.
ثالثًا، كما اكتشف المفتشون الحكوميون سريعًا، لم يكن موظفو ريدموند في سبيس إكس مطالبين بارتداء أحذية واقية ذات مقدمة فولاذية، وهو خطأ وصفه المتحدث باسم الوكالة لرويترز بأنه انتهاك خطير.
يشتهر " ماسك " بإدارة شركاته بمستوى عالٍ من النشاط، متوقعًا أن يصبح العمال "متشددين للغاية" تكريمًا لإحساس شركاته النبيل بالهدف.
وقال توم مولين، كبير مهندسي إلكترونيات الطيران السابق في SpaceX، لرويترز: "إن مفهوم إيلون بأن SpaceX في هذه المهمة للذهاب إلى المريخ بأسرع ما يمكن وإنقاذ البشرية يتغلغل في كل جزء من الشركة".
كان مولين واحدًا من العديد من الموظفين الذين تم فصلهم بعد رفع شكاوى تتعلق بالسلامة في مكان العمل.
وقال مولين: "تبرر الشركة تجاهل أي شيء يمكن أن يقف في طريق تحقيق هذا الهدف، بما في ذلك سلامة العمال".
MENAFN17022024000132011024ID1107864444
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.