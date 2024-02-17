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وفاة و600 إصابة للعمال.. تغريم Spacex 3600 دولار بسبب قواعد السلامة

2/17/2024 2:27:08 PM
(MENAFN- Youm7) تعرض أحد العاملين في شركة Space إلى شبه بتر لقدمه أثناء عمله في مصنع مالك الملياردير إيلون ماسك في واشنطن، وهذا الحادث، الذي بدأ عندما سقطت لفة من المواد وسحقت قدم عامل، أدى إلى غرامة قدرها 3600 دولار، حيث ينضم إلى ما لا يقل عن 600 إصابة لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا تم اكتشافها في أواخر العام الماضي، بما في ذلك أكثر من مائة حالة مع أضرار جسيمة وحالة واحدة وفاة.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشف هذا التقرير الاستقصائي الذي أعدته رويترز أربع حالات ارتجاج، و17 حالة تم فيها سحق الأيدي أو الأصابع، وثماني حالات تطلبت بتر الأطراف، وخمس حالات صعق بالكهرباء، و29 حالة مع كسر أو خلع في العظام، وغيرها الكثير.



ولكن على الرغم من المعدل الأعلى بكثير من المتوسط لإصابات العمال في شركة سبيس إكس، فقد واجهت شركة ماسك عقوبات حكومية تقل عن 51 ألف دولار، وهو انخفاض كبير إلى جانب عقود ناسا البالغة 11.8 مليار دولار التي تمتعت بها منذ تأسيسها في عام 2002.



قال العامل، الذي تم نقله دون ذكر اسمه في التحقيق الحكومي الذي أدى إلى فرض غرامة قدرها 3600 دولار، للمفتشين إن الحالة الخطرة المعنية لم تكن مجرد حادث.



أولاً، الآلة التي كانت تحمل اللفات الثقيلة من المواد، والتي تسببت في الإصابة، تم إعدادها بشكل غير صحيح عمدًا لغرض زيادة معدل الإنتاج أثناء مرحلة تحميل المواد.



ثانيًا، تمت زيادة وزن كل لفة تم تكليف موظفي SpaceX بتحميلها في الآلة من 80 رطلاً إلى 300 رطل لكل منها.



ثالثًا، كما اكتشف المفتشون الحكوميون سريعًا، لم يكن موظفو ريدموند في سبيس إكس مطالبين بارتداء أحذية واقية ذات مقدمة فولاذية، وهو خطأ وصفه المتحدث باسم الوكالة لرويترز بأنه انتهاك خطير.



يشتهر " ماسك " بإدارة شركاته بمستوى عالٍ من النشاط، متوقعًا أن يصبح العمال "متشددين للغاية" تكريمًا لإحساس شركاته النبيل بالهدف.



وقال توم مولين، كبير مهندسي إلكترونيات الطيران السابق في SpaceX، لرويترز: "إن مفهوم إيلون بأن SpaceX في هذه المهمة للذهاب إلى المريخ بأسرع ما يمكن وإنقاذ البشرية يتغلغل في كل جزء من الشركة".



كان مولين واحدًا من العديد من الموظفين الذين تم فصلهم بعد رفع شكاوى تتعلق بالسلامة في مكان العمل.



وقال مولين: "تبرر الشركة تجاهل أي شيء يمكن أن يقف في طريق تحقيق هذا الهدف، بما في ذلك سلامة العمال".












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