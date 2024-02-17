مارك زوكربيرج يكشف أسباب قيام شركات التكنولوجيا بتسريح العمال حاليًا

MENAFN - Youm7) لدى مارك زوكربيرج نظرية حول سبب عدم تباطؤ عمليات تسريح العمال في مجال التكنولوجيا: تدرك الشركات أنه على الرغم من كون هذه العملية مؤلمة، إلا أن هناك فوائد لكونك "أصغر حجمًا"، ففي مقابلة مع البودكاست الخاص بـ Morning Brew Daily والتي نُشرت يوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي لشركة Meta إن الشركات لا تزال تتكيف مع حقبة ما بعد الوباء، كما ناقش المنافسة مع شركة آبل، من بين مواضيع أخرى في مقابلة واسعة النطاق. الموجة الأولى خلال الوباء، ارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية إلى أعلى المستويات، ما أدى إلى تحقيق مكاسب كبيرة في الإعلان عبر الإنترنت، ولكن مع عودة الناس إلى المتاجر وتعديل الاقتصاد، انحسر نمو المبيعات وعادت أسعار الإعلانات إلى الأرض، وأدركت العديد من الشركات، بما في ذلك شركة ميتا، أنها قامت بتوظيف أكثر من اللازم واضطرت إلى إجراء تخفيضات كبيرة، وكانت تلك هي الموجة الأولى من تسريح العمال. طفرة الذكاء الاصطناعي

قال زوكربيرج في المقابلة عندما سئل عما إذا كانت تسريحات العمال في مجال التكنولوجيا لها علاقة بطفرة الذكاء الاصطناعي: "فيما يتعلق بتسريح العمال وأشياء من هذا القبيل، أعتقد في الواقع أن ذلك كان بسبب الشركات التي تحاول التغلب على كوفيد".

ماذا يأتي بعد ذلك

وقال زوكربيرج إن الشركات لم تعد تقلص حجم موظفيها لمجرد الإفراط في التوظيف، بل إنها تدرك الآن أنه يمكن أن يكون هناك فوائد من أن تكون أصغر حجمًا، وقال زوكربيرج إنه على الرغم من أن الكثير من شركات التكنولوجيا كانت مترددة في إجراء التخفيضات في البداية، إلا أنها أدركت أن ذلك لا يعني النهاية.

وقال زوكربيرج في المقابلة، متحدثًا على وجه التحديد عن تسريحات ميتا السابقة للوظائف: "من الواضح أن الأمر كان صعبًا حقًا، لقد افترقنا مع الكثير من الأشخاص الموهوبين الذين نهتم بهم"، "ولكن في بعض النواحي، فإن التحول إلى نوع أصغر حجمًا يجعل الشركة أكثر فعالية".ومنذ أن قامت شركة ميتا بتخفيض عشرات الآلاف من موظفيها بدءاً بـ "عام الكفاءة" الذي أعلنه زوكربيرج، عادت الشركة من جديد، مع ارتفاع أسهمها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. طبقات إدارية أقل

لقد قام زوكربيرج بتقطيع طبقات الإدارة كجزء من حملة الكفاءة هذه. يقوم Instagram بإزالة مديري البرامج الفنية ويتم تقليص هذا الدور أيضًا عبر أجزاء أخرى من Meta.

وقال زوكربيرج خلال تدوينه الصوتي Morning Brew إن الشركات اليوم لا تزال في وضع التفكير بشأن الكفاءة. يفكر الكثيرون في إعادة هيكلة الشركة، وتسوية مستويات الإدارة، والانتقال إلى نموذج أصغر حجمًا، وقد واصلت شركات مثل مايكروسوفت وجوجل تقليص حجمها على الرغم من الأرباح القوية. وقد ذكر عدد من الرؤساء التنفيذيين في شركات مثل أمازون خططًا لإعادة هيكلة الشركة والاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي.لكن زوكربيرج قال إنه لا يعتقد أن الذكاء الاصطناعي يشكل جزءًا كبيرًا من المعادلة، وقال الرئيس التنفيذي: "بالنسبة لنا على الأقل، لم تكن عناصر الذكاء الاصطناعي دافعًا رئيسيًا لذلك". "لقد كان الأمر أشبه في البداية بالمبالغة في البناء ومن ثم الشعور بالرغبة في القيام بأفضل عمل ممكن من خلال إنشاء شركة بسيطة."منافسة أبل

تحدث زوك أيضًا عن التنافس الشديد بين ميتا وأبل، هناك خلاف بين زوكربيرج والرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، يعود إلى عدة سنوات حتى الآن. وتتسابق الشركات لتصبح المنصة المهيمنة للواقع الافتراضي، والواقع المعزز، وما تسميه أبل الحوسبة المكانية.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، انتقد زوك نظارات Vision Pro من Apple في مراجعة نشرت عبر الإنترنت، وقال خلال برنامج Morning Brew podcast: "أنا آخذ شركة Apple على محمل الجد". "أعتقد أنها شركة جيدة، إنهم يقومون بعمل جيد."وقال زوك إن شركة آبل من المرجح أن تعمل على تحسين سماعات الرأس الخاصة بها، ولكن من المحتمل أن تتحرك ميتا بشكل أسرع، لقد نظر أيضًا إلى تاريخ الحوسبة ووصف كيف تفوز أحيانًا المنصات المغلقة مثل نظام التشغيل iOS من Apple.وقال زوك: "لكن هذه ليست الطريقة التي تسير بها الأمور دائماً"، مشيراً إلى أن النهج المنفتح الذي اتبعته مايكروسوفت في التعامل مع أجهزة الكمبيوتر الشخصية قد انتصر في التسعينيات، وقال "لا أعتقد أن المستقبل مكتوب على هذا بعد".