Sunday, 18 February 2024 12:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غرامة ترمب ..انتكاسة للرئاسة والأكثر تكلفة لمشاكله القانونية - جريدة الوطن السعودية

2/17/2024 2:26:35 PM
(MENAFN- Al Watan) يواجه الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الأكثر حظا، دونالد ترمب، أمرًا قضائيًا يجبره على دفع غرامات بقيمة 355 مليون دولار، مما يمثل انتكاسة قوية للمرشح الجمهوري للرئاسة، والنتيجة الأحدث والأكثر تكلفة لمشاكله القانونية الأخيرة. ويمكن أن يؤدي حجم الحكم إضافة إلى العقوبات في قضايا أخرى إلى إضعاف الموارد المالية لترمب بشكل كبير والإضرار بهويته كرجل أعمال ذكي استغل شهرته كمطور عقاري في النجومية في تلفزيون الواقع والرئاسة. وقد تعهد بالاستئناف ولن يضطر إلى الدفع على الفور.
وقد تكون العقوبة الحقيقية لترمب أكثر تكلفة بكثير لأنه بموجب قانون الولاية، يتعين عليه أيضًا دفع الفائدة على العقوبات، والتي قالت المدعي العام في نيويورك، ليتيتيا جيمس، إنها تضعه في مأزق بمبلغ إجمالي يزيد عن 450 مليون دولار، كما أن المبلغ الذي سيتم دفعه للدولة يستمر بالارتفاع حتى يدفع ترمب.
احتيال مدني
ويعاقب قرار القاضي آرثر إنجورون، ترمب، بعد أن وجد أن الرئيس السابق كذب بشأن ثروته لسنوات في حكم احتيال مدني شامل خرق صورته كملياردير لكنه لم يصل إلى حد وضع ثروته على المحك.
وبعد محاكمة المدعي العام في نيويورك، جيمس، ترمب وشركته ومديريه التنفيذيين، بما في ذلك ابنيه الأكبرين، بتهمة التخطيط لخداع البنوك وشركات التأمين وغيرها من خلال تضخيم ثروته في البيانات المالية. إنه يفرض تغييرًا على رأس منظمة ترمب، مما يضع الشركة تحت إشراف المحكمة ويحد من كيفية عملها.
ويواجه دونالد ترمب أربع لوائح اتهام جنائية ودعوى مدنية.
ومع ذلك، أوضح القاضي أن منظمة ترمب ستواصل العمل، متراجعة عن حكم سابق كان من شأنه حل شركات ترمب.
بلا عقوبات
وخلص إنجورون، وهو ديمقراطي، إلى أن ترمب وشركته ((من المرجح أن يواصلوا طرقهم الاحتيالية)) دون العقوبات والضوابط التي فرضها. وخلص إلى أن ترمب والمتهمين الآخرين ((فشلوا في قبول المسؤولية)) وأن الخبراء الذين شهدوا نيابة عنه ((أنكروا الواقع ببساطة)).
وكتب في رأيه اللاذع المؤلف من 92 صفحة: ((هذه خطيئة عرضية، وليست خطيئة مميتة)). ((إنهم لم يسرقوا بنكًا تحت تهديد السلاح. دونالد ترمب ليس برنارد مادوف. ومع ذلك، فإن المتهمين غير قادرين على الاعتراف بالخطأ في طرقهم)).
وقال إن ((افتقارهم التام للندم يصل إلى حد المرض)) و((الاحتيالات)).
حظر النشر
وخلال المحاكمة، وصف ترمب إنجورون بأنه ((عدائي للغاية)) وجيمس بأنها ((مخترقة سياسيًا)). كما تكبد أيضًا غرامات قدرها 15000 دولار لانتهاكه أمر حظر النشر الذي فرضه القاضي بعد أن نشر منشورًا مهينًا وغير صحيح على وسائل التواصل الاجتماعي حول أحد موظفي المحكمة الرئيسيين.
وفي خطاب لاذع مدته ست دقائق خلال المرافعات الختامية في يناير، أعلن ترمب ((أنا رجل بريء)) ووصف القضية بأنها ((احتيال علي)).
وتفاخر ترمب بثروته لسنوات، لكن الدعوى القضائية التي رفعتها جيمس زعمت أن ادعاءاته لم تكن مجرد تفاخر غير ضار، بل سنوات من الممارسات الخادعة أثناء قيامه ببناء مجموعة متعددة من ناطحات السحاب وملاعب الجولف وغيرها من الممتلكات التي قفزت به إلى الثروة والشهرة.
واتهمت الدعوى ترمب والمتهمين الآخرين بتضخيم بياناته المالية بشكل روتيني لخلق الوهم بأن ممتلكاته كانت أكثر قيمة مما كانت عليه بالفعل. وقال محامو الولاية إن ترمب بالغ في ثروته بما يصل إلى 3.6 مليارات دولار في عام واحد.
ورفعت جيمس القضية بموجب قانون نيويورك الذي يسمح لها بالتحقيق في الاحتيال المستمر في التعاملات التجارية. أسس ترمب منظمة ترمب في نيويورك عام 1981.
حيل أخرى
ووجد القاضي، من بين حيل أخرى، أن البيانات المالية لترمب زعمت خطأً أن حجم شقة بنتهاوس في برج ترمب يبلغ حوالي ثلاثة أضعاف حجمها الفعلي، كما بالغ في تقدير قيمة عقاره في مارالاغو في بالم بيتش، فلوريدا، بناءً على الفكرة. وأنه يمكن تطوير العقار للاستخدام السكني، على الرغم من أنه تنازل عن حقوق تطويره لأي استخدامات باستثناء النادي. وقال ترمب، وهو أحد الشهود الأربعين الذين أدلوا بشهادتهم في المحاكمة، إن بياناته المالية قللت في الواقع من صافي ثروته. ويؤكد ترمب أن ثروته تبلغ عدة مليارات من الدولارات، وشهد العام الماضي أنه كان لديه نحو 400 مليون دولار نقدا، إضافة إلى عقارات واستثمارات أخرى. وقال ترمب مكررا شهادته: ((لم يكن هناك ضحايا لأن البنوك حققت الكثير من المال)).

تشمل العقوبات المالية:
غرامات بقيمة 355 مليون دولار، وستستمر بالارتفاع حتى يدفع ترمب.
((مكاسب غير مشروعة)) حققها ترمب من خلال جعل نفسه يبدو أكثر ثراء.
الأموال التي ادخرها ترمب من خلال تأمين أسعار فائدة منخفضة على القروض والأرباح من بيع العقارات.

MENAFN17022024000089011017ID1107864442

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث