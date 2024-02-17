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أوكرانيا تنسحب من أفدييفكا - جريدة الوطن السعودية

2/17/2024 2:26:35 PM
(MENAFN- Al Watan) انسحبت أوكرانيا من أفدييفكا وجاء الانسحاب بعد يوم من قيام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برحلة أخرى إلى أوروبا الغربية، على أمل الضغط على حلفاء بلاده الغربيين لمواصلة تقديم الدعم العسكري.
وأعلن قائد الجيش الأوكراني الجديد بأنه يسحب قواته من مدينة أفدييفكا في شرق أوكرانيا، حيث يقاوم المدافعون الذين يفوق عددهم هجومًا روسيًا لمدة أربعة أشهر.
ويعد التوقيت حاسما حيث تبحث روسيا عن دفعة معنوية قبل الذكرى السنوية الثانية لغزو موسكو واسع النطاق لأوكرانيا في 24 فبراير والانتخابات الرئاسية في روسيا في مارس.
تحقيق الاستقرار
وفي بيان قصير نُشر على فيسبوك، قال القائد الأوكراني الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي إنه اتخذ قرارًا بتجنب التطويق و((الحفاظ على حياة وصحة الجنود)).
وأضاف القائد الأعلى أن القوات تتحرك نحو ((خطوط أكثر ملاءمة)).((لقد أدى جنودنا واجبهم العسكري بكرامة، وفعلوا كل ما في وسعهم لتدمير أفضل الوحدات العسكرية الروسية، وألحقوا بالعدو خسائر كبيرة من حيث القوة البشرية والمعدات)).وجاء في البيان: ((نحن نتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار في الوضع والحفاظ على مواقفنا)).وكان هذا أول اختبار كبير لسيرسكي منذ تعيينه قائدا جديدا للجيش الأوكراني الأسبوع الماضي.
وفي منصبه السابق كقائد للقوات البرية الأوكرانية، واجه انتقادات بسبب تمسكه بمدينة باخموت لمدة تسعة أشهر، وهو الحصار الذي أصبح أطول معركة دموية في الحرب، وكلف أوكرانيا غالياً، ولكنه أدى أيضاً إلى استنزاف القوات الروسية.
وضع متدهور
وفي الأيام الأخيرة، ظهرت تقارير تفيد بأن القوات الأوكرانية في أفدييفكا تواجه وضعاً متدهوراً.وقال روديون كودرياشوف، نائب قائد اللواء الهجومي الثالث، إن القوات الأوكرانية لا تزال صامدة أمام هجوم نحو 15 ألف جندي روسي، لكنه توقع أن يصبح الوضع ((حرجًا قريبًا)).
وأضاف لـAP: ((العدو يحاول اختراق دفاعاتنا وفي بعض الأماكن تجاوز مواقعنا)).
وقال اللواء الثالث على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي إن جنوده كانوا في مصنع أفدييفكا الضخم لفحم الكوك. و إن الطائرات الحربية الروسية تسقط نحو 60 قنبلة يوميا وتقصف المنطقة بلا هوادة وتشن هجمات بالمدرعات والمشاة. القنابل الانزلاقية
وذكرت وسائل الإعلام الروسية أن قوات الكرملين تستخدم على نطاق واسع القنابل الانزلاقية التي تطلقها الطائرات، والتي تطير بزاوية أقل عمقا، لضرب المواقع الأوكرانية.
وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض إن القوات الروسية بدأت في التغلب على الدفاعات الأوكرانية في المدينة الشرقية. وقال إن أفدييفكا معرضة لخطر السقوط في أيدي روسيا، وهو تطور ألقى باللوم فيه ((إلى حد كبير)) على حقيقة نفاد ذخيرة المدفعية لدى القوات الأوكرانية.
والولايات المتحدة هي أكبر داعم منفرد لأوكرانيا لكن نحو 60 مليار دولار لكييف تعرقل بسبب الخلافات السياسية بين المشرعين الأمريكيين.
انتصار رمزي
قال معهد دراسة الحرب، وهو مركز أبحاث في واشنطن، إن الاستيلاء على أفدييفكا سيكون بمثابة انتصار رمزي للكرملين ولن يحدث تغييرات كبيرة على خط الجبهة الذي يبلغ طوله 1500 كيلومتر (930 ميلاً) والذي بالكاد تزحزحت في الأشهر الأخيرة.
وقال المعهد في تقييمه: ((إن الاستيلاء الروسي المحتمل على أفدييفكا لن يكون ذا أهمية من الناحية العملياتية، ومن المرجح أن يقدم للكرملين انتصارات إعلامية وسياسية فورية)).
وأضاف: ((من غير المرجح إلى حد كبير أن تحقق القوات الروسية تقدمًا سريعًا مهمًا من الناحية العملياتية من أفدييفكا إذا استولت على المستوطنة، كما أن الاستيلاء الروسي المحتمل على أفدييفكا على الأكثر سيهيئ الظروف لتحقيق المزيد من المكاسب التكتيكية المحدودة)).
أفدييفكا:
تقع في الضواحي الشمالية لمدينة دونيتسك
تم تحصينها بشكل كبير بشبكة من الأنفاق والتحصينات الخرسانية
معرضة منذ البداية لخطر السقوط في أيدي روسيا بسبب نفاد ذخيرة المدفعية لدى القوات الأوكرانية.
هي مدينة تقع في منطقة تحمل الاسم نفسه وتحتلها القوات الروسية جزئيًا.
يمكن أن يكون الاستيلاء على أفدييفكا بمثابة دفعة في الوقت المناسب لموسكو، وبمثابة نقطة انطلاق للتوغل بشكل أعمق في المنطقة.
لا يزال أقل من 1000 شخص في المدينة، وفقًا لحاكم إقليم دونيتسك، فاديم فيلاشكين.
كان عدد سكانها قبل الحرب يبلغ حوالي 31 ألف نسمة.

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