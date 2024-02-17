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هل يخطط ريال مدريد لضم هالاند ومبابي معًا؟

2/17/2024 2:25:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت إذاعة كادينا سير الإسبانية، أن نادي ريال مدريد يخطط للتوقيع مع الثنائي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي معًا في الميركاتو الصيفي المقبل.


تأتي هذه الأنباء بعد ساعات قليلة من انتهاء العلاقة بين مبابي وباريس سان جيرمان واقترابه من الانضمام إلى صفوف ريال مدريد في صفقة انتقال حر خلال الانتقالات الصيفية 2024.

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