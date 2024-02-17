هل يخطط ريال مدريد لضم هالاند ومبابي معًا؟
التاريخ
2/17/2024 2:25:44 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكدت إذاعة كادينا سير الإسبانية، أن نادي ريال مدريد يخطط للتوقيع مع الثنائي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي معًا في الميركاتو الصيفي المقبل.
تأتي هذه الأنباء بعد ساعات قليلة من انتهاء العلاقة بين مبابي وباريس سان جيرمان واقترابه من الانضمام إلى صفوف ريال مدريد في صفقة انتقال حر خلال الانتقالات الصيفية 2024.
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