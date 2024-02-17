شقيق كبير بالتبني.. حقائق قد لا تعرفها عن مبابي

وبخلاف إنجازات مبابي في مسيرته الكروية، هناك 9 أشياء عن اللاعب الفرنسي الشاب قد لا يعرفها الكثيرون، نقلتها (آس) عن موقع 90 Min الرياضي الشهير.



1- كريستيانو رونالدو مثله الأعلي

عبر كيليان مبابي أكثر من مرة، عن إعجابه بالنجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وبالذات عندما كان صغيرًا فهو مثله الأعلى وقال: كان من الرائع مقابلة رونالدو في دوري أبطال أوروبا.



ويملك مبابي صورة تذكارية عندما كان طفلًا، إلى جوار نجمه المفضل كريستيانو رونالدو، وتمر الأيام ويصبح كلاهما نجما في مكانه.



2- سليل أسرة رياضية

ينتمي كيليان مبابي إلى أسرة رياضية، فوالده ويلفريد، كان مدربًا محترفًا ولعب لصالح ((إيه إس بوندي))، ويعمل الآن كوكيل اللاعب.



أما والدته، فايزة لامار، فقد كانت لاعبة كرة يد شاركت في القسم الأول من دوري كرة اليد للسيدات، ولعل الأمر الأكثر إثارة، هو أن شقيقه إيثان الصغير، يلعب لفريق باريس سان جيرمان تحت 12 عامًا.

كما أن لديه شقيق بالتبني و هو يريس كيمبو أيكوكو، لاعب كرة قدم من أصل كونجولي، يحمل الجنسية الفرنسية، ولعب كمهاجم في العديد من الأندية الأوربية والعربية.



3- جذوره إفريقية

على الرغم من أن مبابي، صنع اسمه على الساحة الدولية مع فرنسا، إلا أنه كان يمكن أن يلعب بسهولة مع الكاميرون أو الجزائر، فوالدته من أصل جزائري ووالده من الكاميرون.



4- تبرع بعائدات كأس العالم

قال مبابي خلال كأس العالم 2018، والذي بزغت فيه موهبته بشكل كبير، إنه لا يريد أن يتقاضى أجرًا مقابل اللعب لفرنسا، وتبرع كيليان مبابي، بكل راتبه في كأس العالم لجمعية خيرية للأطفال، تدعى بريمير دي كوردي.



وحصل مبابي على ما يقدر بـ 20 ألف يورو لكل مباراة ومكافأة 300 ألف يورو للفوز بالبطولة، وهكذا قدم 400 ألف يورو للجمعية.



5- أصغر لاعب في تاريخ موناكو

بعد انضمامه إلى موناكو، في سن الرابعة عشرة، سرعان ما انتقل مبابي إلى الفريق الأول بسبب أدائه المذهل، وعندما كان بلغ من العمر 16 عامًا فقط.



وظهر لأول مرة مع فريق موناكو الأول في ديسمبر 2015، وحطم الرقم القياسي السابق الذي سجله أسطورة أرسنال تييري هنري، وبعد عام، حطم مبابي رقمًا قياسيًا آخر من أرقام هنري، ليصبح أصغر لاعب يسجل لموناكو.



6- ثاني مراهق في التاريخ يسجل في نهائي كأس العالم

في التاسعة عشرة من عمره، كان مبابي، أول مراهق يسجل في نهائي كأس العالم منذ عقود، والثاني عموما في التاريخ بعد الأسطورة البرازيلية ((بيليه)).



حتى أن بيليه، غرد مهنئًا مبابي والمنتخب الفرنسي بعد إنجاز كأس العالم 2018، وذهب إلى أبعد من ذلك، مازحًا في تغريدة أخرى: إذا استمر كيليان في معادلة سجلاتي بهذا الشكل، فقد أضطر إلى إزالة الغبار عن حذائي مرة أخرى.



7- عاشق لـ "الأحذية الرياضية"

وصف مبابي نفسه بأنه، طفل لديه ((لعبة جديدة)) عندما يحصل على حذاء رياضي جديد، كان أول زوج له من طراز ((نايكي إير ماكسيس)).



وقال في مقابلة: إنه كان يبكي على والدته في محاولة للحصول على الأحذية التي كان يشاهدها في الإعلانات، وكانت الأحذية الرياضية ذات العلامات التجارية الشهيرة باهظة الثمن، لذلك كان عليه في كثير من الأحيان التوسل لأمه من أجل الطراز والموديل الذي يريده.



8- ينتمي لضواحي باريس

مبابي من بوندي، وهي بلدة تقع على بعد حوالي 11 كيلومترًا شمال شرق باريس، تعاملت المدينة مع مبابي بكل اعتزاز وفخر وكتبت لافتة حمراء على مدخلها، ((شكرًا لك كيليان، كل سكان بوندي معك)).



9- قائمة التايم

وضعته مجلة الـ "التايم" على قائمتها لأكثر 25 مراهقًا تأثيرًا في العالم لعام 2018، ومن صفته التواضع رغم شهرته الكبيرة ومعرفة العالم كله بموهبته.