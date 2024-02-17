الأردني سامر طه معلقا على نهائي بطولة قطر الدولية لكرة السلة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أسند الإتحاد القطري لكرة السلة، مهمة الوصف الصوتي على المباراة النهائية لبطولة قطر الدولية الودية بكرة السلة، والتي ستقام عند الساعة الثامنة من مساء يوم غد في صالة لوسيل بالدوحة، إلى المعلق الأردني سامر طه، وذلك نظير كفاءته العالية ومعلوماته الوافرة بأدق تفاصيل لعبة كرة السلة.
وعلق سامر طه على مباراة المنتخب الوطني التي خسرها أمام البحرين (73-82)، كما أسندت له مهمة التعليق على مباراة اليوم بين السعودية وافريقيا الوسطى.
وجدير ذكره أن هذه البطولة الدولية التي تستضيفها قطر، تأتي ضمن برنامج الترويج لمونديال قطر 2027، وهو برنامج متكامل يشمل الكثير من الفعاليات والأنشطة الرياضية والترفيهية المتنوعة، والذي يستمر حتى موعد انطلاق البطولة العالمية بالدوحة.
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