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الأردني سامر طه معلقا على نهائي بطولة قطر الدولية لكرة السلة

2/17/2024 2:25:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أسند الإتحاد القطري لكرة السلة، مهمة الوصف الصوتي على المباراة النهائية لبطولة قطر الدولية الودية بكرة السلة، والتي ستقام عند الساعة الثامنة من مساء يوم غد في صالة لوسيل بالدوحة، إلى المعلق الأردني سامر طه، وذلك نظير كفاءته العالية ومعلوماته الوافرة بأدق تفاصيل لعبة كرة السلة.

 وعلق سامر طه على مباراة المنتخب الوطني التي خسرها أمام البحرين (73-82)، كما أسندت له مهمة التعليق على مباراة اليوم بين السعودية وافريقيا الوسطى.

وجدير ذكره أن هذه البطولة الدولية التي تستضيفها قطر، تأتي ضمن برنامج الترويج لمونديال قطر 2027، وهو برنامج متكامل يشمل الكثير من الفعاليات والأنشطة الرياضية والترفيهية المتنوعة، والذي يستمر حتى موعد انطلاق البطولة العالمية بالدوحة.

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