أبو السعود يحرز ذهبية بطولة العالم للجمباز

ونال أبو السعود علامة 15.066 نقطة، ليحصد المركز الأول، علما أنه حل ثالثا في التصفيات بجمعه 14.800 نقطة. ويحتاج أبو السعود إلى إحراز ميدالية ذهبية اضافية في الجولات الثلاث المتبقية من سلسلة كأس العالم، لتحقيق هدف التأهل إلى الأولمبياد.

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