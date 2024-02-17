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أبو السعود يحرز ذهبية بطولة العالم للجمباز

2/17/2024 2:25:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحرز لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، الميدالية الذهبية على جهاز حصان المقابض، وذلك في الجولة الأولى من سلسلة كأس العالم المقامة في العاصمة المصرية القاهرة - إحدى البطولات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية - والتي تقام في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) من العام الحالي.

ونال أبو السعود علامة 15.066 نقطة، ليحصد المركز الأول، علما أنه حل ثالثا في التصفيات بجمعه 14.800 نقطة.
ويحتاج أبو السعود إلى إحراز ميدالية ذهبية اضافية في الجولات الثلاث المتبقية من سلسلة كأس العالم، لتحقيق هدف التأهل إلى الأولمبياد.

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