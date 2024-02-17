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بعد العودة من الإصابة.. صلاح يسجل ويصنع

2/17/2024 2:25:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سجل محمد صلاح هدفا وقدم تمريرة حاسمة في مشاركته الأولى بعد تعافيه من الإصابة ليقود ليفربول للفوز 4-1 على مضيفه برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

ووسع فريق المدرب يورغن كلوب الفارق في صدارة الترتيب برصيد 57 نقطة من 25 مباراة، بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي الذي خاض 23 مباراة وسيواجه تشيلسي في وقت لاحق اليوم، وعن أرسنال الذي سيواجه بيرنلي.

ودخل صلاح، الذي غاب عن المباريات السابقة منذ إصابته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا، بديلا في الدقيقة 44 من الشوط الأول بعد إصابة ديوغو جوتا.

وافتتح داروين نونيز التسجيل في الدقيقة 35 بعد مرتدة سريعة إذ تلقى تمريرة بضربة رأس من جوتا ليسدد كرة ساقطة من وضع انفراد سكنت الشباك.

وبعد عشر دقائق من انطلاق الشوط الثاني ضاعف أليكسيس ماك أليستر النتيجة بعدما تلقى تمريرة من صلاح ليسدد من مدى قريب في الشباك.

وسجل صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 68 بعدما انطلق نحو منطقة الجزاء وراوغ المدافع وأطلق تسديدة من مدى قريب.

وقلص إيفان توني الفارق لبرنتفورد في الدقيقة 75 بعدما ارتدت الكرة من حارس ليفربول ليسدد بقوة من مدى قريب في الشباك.

وأكمل كودي كودي غاكبو رباعية ليفربول بعدما تلقى تمريرة من لويس دياز ليسدد في الشباك من وضع انفراد.

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