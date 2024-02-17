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هداف أمم إفريقيا: المسؤولون فاسدون.. وكاذبون

2/17/2024 2:25:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هاجم هداف كأس إفريقي إميليو إنسوي وزميله إيبان سالفادور مسؤولي اتحاد القدم في غينيا الاستوائية بعد قرار استبعادهما من المنتخب لأسباب "غير واضحة".

وتصدرت غينيا الاستوائية، في كأس إفريقيا، مجموعتها التي ضمت نيجيريا وكوت ديفوار وغينيا بيساو قبل أن تقصى في الدور اللاحق بعد الخسارة من غينيا، ورغم ذلك حقق إنسوي مهاجم غينيا الاستوائية جائزة الهداف برصيد 5 أهداف.

وكان اتحاد غينيا الاستوائية أصدر بيانا بعد نهاية البطولة أعلن فيه استبعاد القائد والهداف نسوي لأسباب انضباطية وسالفادور الذي "كان طرفا في حادثة في أبيدجان استدعت تدخل الشرطة الإيفوارية، كما تسببت بتأخير عودة البعثة إلى غينيا الاستوائية وتدهور صورة المنتخب والبلاد".


وشن إنسوي هجومه عبر بث مباشر على تطبيق التواصل الاجتماعي "إنستغرام" قائلا: المسؤولون على الكرة في بلادنا سرطان وسارقون وكاذبون، سرقوا مليون يورو وعدنا بها بعد المشاركة في كأس إفريقيا في الكاميرون، لن نسكت عن حقوقنا وحتى الآن لم نرَ شيئا من المبلغ.


وأسهب الثنائي في الحديث عن مواقف كأس إفريقيا الأخيرة، مبينين أن المنتخب لم يكن يملك المعدات الكافية قبل مواجهة نيجيريا في البطولة المنتهية مؤخرا قبل أن يضيفا أن أحد المعالجين البدنيين يعمل جاسوسا لاتحاد الكرة ولم يسبق له القيام بأي "تدليك" وأنه يعالج اللاعبين بمهدئات الآلام الشهيرة.

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