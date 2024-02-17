العقبة يعود بنقطة ثمينة من مواجهة الفيصلي المؤجلة

العقبة يعود بنقطة ثمينة من مواجهة الفيصلي المؤجلة
التاريخ
2/17/2024 2:25:37 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان - الغد - خطف فريق العقبة نقطة ثمينة من مضيفه فريق الفيصلي، بعد التعادل السلبي في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ستاد عمان.
في المباراة المؤجلة بينهما من منافسات الأسبوع الخامس، حيث تم تأجيلها بسبب مشاركة الفيصلي في منافسات دوري أبطال آسيا.
وارتفع رصيد الفيصلي إلى 21نقطة بالمركز الثالث، والعقبة الى14 نقطة وبالمركز الخامس.
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