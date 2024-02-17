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العقبة يعود بنقطة ثمينة من مواجهة الفيصلي المؤجلة

2/17/2024 2:25:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - خطف فريق العقبة نقطة ثمينة من مضيفه فريق الفيصلي، بعد التعادل السلبي في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ستاد عمان.

في المباراة المؤجلة بينهما من منافسات الأسبوع الخامس، حيث تم تأجيلها بسبب مشاركة الفيصلي في منافسات دوري أبطال آسيا.


وارتفع رصيد الفيصلي إلى 21نقطة بالمركز الثالث، والعقبة الى14 نقطة وبالمركز الخامس.

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