أليكس يترأس لجنة البرو.. الأندية تأمل بمليون ونصف من الاتحاد.. عفيف في فترة نقاهة.. الوحدات يواعد شرارة

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

أليكس يشكل لجنة لاختيار المشاركين في "البرو"

شكل المدير الفني لاتحاد كرة القدم الهولندي اليكس جيتزي، لجنة فنية خاصة، تهدف إلى اختيار المدربين الذين سيشاركون في دورة التدريب الدولية المتقدمة "البرو"، التي تنطلق في عمان، اعتبارا من شهر أيار (مايو) المقبل. وتضم اللجنة التي يرأسها أليكس، كلا من إسلام ذيابات وديان صالح وصالح دغش وأحمد عبدالقادر، حيث بدأت اللجنة بعقد أولى اجتماعاتها، لمناقشة أسس الاختيار، تمهيدا لانتقاء المدربين الذين أبدوا رغبتهم بالمشاركة.

اللجنة في تشكيلتها الأولى، تضم 3 محاضرين في الدورات التدريبية وهم ديان صالح وإسلام ذيابات وصالح دغش، كما تضم المدرب الوطني أحمد عبدالقادر.

وجاء تشكيل هذه اللجنة، أملا في انتهاج الشفافية في الاختيارات.

هل يستمر مالوش مع منتخب النشامى؟

يبحث اتحاد كرة القدم حاليا، مستقبل مدرب اللياقة البدنية في المنتخب الوطني لكرة القدم كريم مالوش، الذي ينتهي عقده مع النشامى بنهاية الشهر الحالي.

ولم يتم معرفة فيما إذا كان اتحاد الكرة، سيقوم بتجديد عقد مالوش، أم أنه سيتركه يرحل عن الفريق، في ظل وجود مدرب لياقة مغربي في الجهاز الفني الذي يقوده المدير الفني الحسين عموتة.

ويتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، حسما لموضوع المدرب التونسي الذي يتواجد في المنتخب الوطني منذ مرحلة جمال أبو عابد، مرورا بالبلجيكي فيتال بوركلمانز، ثم عدنان حمد، وصولا إلى المغربي الحسين عموتة.

نجمة التايكواندو الصادق تخضع لعلاج في سبيتار

خضعت نجمة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق، لعلاج في مركز سبيتار الطبي في العاصمة القطرية الدوحة، لمعالجة الإصابة التي تعرضت لها في الكاحل.









وتواجدت جوليانا في سبيتار خلال الأيام القليلة الماضية، حيث خضعت لعلاج من قبل طبيب عالمي مختص، استعدادا للعودة بقوة إلى المنافسات، خاصة وأن الصادق ضمنت التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

يشار إلى أن اللجنة الأولمبية تكفلت بعلاج اللاعبة في قطر، في ظل السعي لتجهيزها لتمثيل الأردن في أولمبياد باريس.

لاعبا "النشامى" الروابدة وعوض لم يلتحقا بنادييهما في ماليزيا

التحق جميع لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، المحترفين في الخارج، بأنديتهم الخارجية في الوطن العربي وأوروبا، باستثناء اللاعبين نور الدين الروابدة وفادي عوض المحترفين في الدوري الماليزي.

وفضل الروابدة الخضوع لفترة استراحة، في ظل ابتعاد المنافسات، فيما بدأ عوض بإجراءات الحصول على إجازة من عمله، قبل الالتحاق بفريقه الماليزي.

وكان لاعبو المنتخب المحترفون في الخارج، قد التحقوا بأنديتهم وهم : موسى التعمري وإبراهيم سعادة وعلي علوان ويزن نعيمات ويزن العرب ويزيد أبو ليلى.

أندية المحترفين تسعى للحصول على مليون ونصف من الاتحاد

تفيد المعلومات الواردة من أندية المحترفين، أن الأندية تأمل وتسعى للحصول على حوالي مليون ونصف مليون دينار، من اتحاد كرة القدم، خلال المرحلة المقبلة، في ظل المبالغ الجيدة التي حصل عليها الاتحاد جراء مشاركته في كأس آسيا، سواء جائزة البطولة البالغة 3 ملايين دولار، أو الدعم الحكومي الذي وصل إلى مليون ونصف مليون دينار، إلى جانب دعم الشركات والمؤسسات الذي وصل إلى الاتحاد.

وتأمل الأندية أن يستجيب اتحاد الكرة لطلبها، لمساعدتها في التغلب على أزمتها المالية، بانتظار بحث مطلب الأندية خلال الفترة القليلة المقبلة.

الوحدات يضرب موعدا مع "شرارة" اليوم

ضرب نادي الوحدات موعدا مع اللاعب محمد أبو زريق "شرارة" اليوم الأحد، للدخول في مفاوضات مباشرة لضمه إلى صفوف فريق الكرة، بانتظار حسم الموضوع بشكل رسمي.

ووفق المعلومات فإن مفاوضات جرت بين الطرفين، عقب الحديث عن إمكانية انتقال شرارة لفريق كاظمة الكويتي، لتدخل مفاوضات الوحدات في مسار صحيح، بانتظار الحسم اليوم، عندما يلتقي رئيس النادي بشار الحوامدة مع اللاعب لوضع النقاط على الحروف.

أكرم عفيف في إجازة خارجية بعد إنجاز آسيا

كشفت المعلومات الواردة من قطر، أن لاعب المنتخب القطري أكرم عفيف، غادر الدوحة في إجازة نقاهة لمدة أسبوع، بعد قيادته لمنتخب بلاده، للظفر بكأس آسيا، عقب الفوز في النهائي على المنتخب الوطني بنتيجة 3-1.

وتألق عفيف (لاعب فريق السد القطري) في هذه المباراة حيث سجل أهداف فريقه (هاتريك)، من 3 ركلات جزاء، ليحصل هذا اللاعب على لقب هداف البطولة برصيد 8 أهداف، إلى جانب الفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

وكان لاعبو المنتخب القطري أيضا، حصلوا بعد نهاية البطولة مباشرة على إجازة لمدة أسبوع بعد الفوز باللقب، ليغادر أغلبهم قطر في إجازة خارجية، قبل العودة للالتحاق بأنديتهم اعتبارا من اليوم وتباعا.

كواليس النجوم

. المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، أكد أنه ملتزم مع المنتخب في الجولتين المقبلتين من تصفيات كأس العالم أمام منتخب باكستان في مباراتي الذهاب والإياب اللتين ستقامان الشهر المقبل.. عموتة وفي لقاء إعلامي، لم يحسم أمر رحيله أو استمراره مع المنتخب، وأبقى الباب مفتوحا بعد مباراتي باكستان، بناء على بعض الظروف العائلية.

. لاعبو فريق سحاب لكرة القدم، واصلوا خلال الفترة الماضية حالة الفوضى التي عاشوها بسبب التفاصيل المالية وتأخر الرواتب.. إدارة النادي بذلت جهدا لحل الأزمة، وأعلنت عن صرف جزء من الرواتب لحوالي 16 لاعبا، وهو ما رفضه هؤلاء اللاعبون، مطالبين بأن يشمل الصرف جميع لاعبي الفريق، اللاعبون طالبوا أيضا بجهاز فني جديد، حتى يشاركوا في التدريبات، معلومات تفيد أن سحاب عاد لمفاتحة المدرب محمد المحارمة لقيادة الفريق بانتظار الخبر الرسمي.

. اتحاد كرة القدم، وجه اهتمامه الآن لمشاركة المنتخب الأول في تصفيات كأس العالم، إلى جانب مشاركة المنتخب الأولمبي في كأس آسيا التي تقام في قطر خلال شهر نيسان (إبريل) المقبل.. المنتخب الأولمبي يأمل بإنجاز جديد للكرة الأردنية في قطر من خلال النهائيات التي تقود أيضا لأولمبياد باريس 2024.

. ما تزال أندية كرة القدم المنتشرة في المملكة وفي مختلف الدرجات، تأمل بأن يبادر اتحاد الكرة إلى اتخاذ قرار بإعفائها من الغرامات المترتبة عليها، وذلك بمناسبة إنجاز كأس آسيا المتمثل بحلول المنتخب الوطني في المركز الثاني بالبطولة الآسيوية التي اختتمت في قطر الأسبوع الماضي.