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الأزمة المالية بـالمحترفين تضرب سوق الانتقالات قبيل فترة القيد الثانية

2/17/2024 2:25:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - انعكست الصعوبات المالية التي تضرب أندية المحترفين خلال الموسم الحالي، على سوق انتقالات اللاعبين في فترة القيد الثانية والتي تبدأ يوم الخميس المقبل، وتستمر لغاية السادس من شهر آذار (مارس) المقبل.
وتعد فترة الانتقالات الثانية من أقصر الفترات في تاريخ الكرة الأردنية، بسبب تأجيلها، بعد ترحيل المباريات المؤجلة من منافسات مرحلة الذهاب لدوري المحترفين إلى ما بعد انتهاء مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس آسيا 2023.
وعلى عكس المواسم الماضية التي كانت تشهد حالة واسعة في عملية التعاقد مع اللاعبين الجدد وتغير عدد كبير من اللاعبين الذين تم التعاقد معهم في بداية الموسم، تشير التوقعات إلى أن عددا من الأندية ستحافظ على قائمة الفريق كما بدأت منافسات الموسم الحالي، بسبب عدم القدرة على إبرام تعاقدات جديدة، نتيجة شح الموارد المالية.
ويعتبر فريق الفيصلي أكثر الفرق المستفيده، حيث استثمر فترة الانتقالات الثانية في تعزيز صفوفه بلاعبين جدد هم: الهداف السابق في فريق السلط المحترف الكاميروني رونالد وانجا، وقائد المنتخب الفلسطيني مصعب البطاط، إضافة إلى صهيب أبو هشهش من فريق مغير السرحان، وبكر كلبونة من فريق الجزيرة، والمهاجم المعار عبدالله عوض العائد من فريق السلط، وسند جعارة لاعب الأهلي السابق.
فيما تعاقد فريق الوحدات مع لاعب شباب الأردن شوقي القزعة والمحترف المغربي محسن الرجبة والكونجولي كريست كوفوما.
واستقطب متصدر الدوري حتى الآن فريق الحسين إربد المحترف الأردني في الدوري البحريني مجدي العطار، إضافة جديدة للقوة الهجومية للفريق الذي يتصدر ترتيب فرق الدوري بأرقام كبيرة.
وتعاقدت إدارة السلط مع المحترف المصري أحمد شمس الدين الذي سبق له أن مثل الفريق في الموسم قبل الماضي، لتغزيز القدرات الهجومية.
فيما أعلنت إدارة نادي معان التعاقد رسميا مع الثلاثي يوسف الرواشدة، خضر الحاج، وجبر خطاب، بتنسيب من المدير الفني الجديد مهند المحارمة، الذي يرنو من بناء فريق يستطيع ترك بصمة في مرحلة الإياب.
ودعمت إدارة النادي الأهلي المدير الفني عماد رشاد، من خلال استقطاب اللاعب العراقي علي رحيم القادم من نادي زاخو العراقي، والتعاقد مع اللاعب خالد الصياحين، واللاعب الفلسطيني أنس بني عودة، وزميله محمد المرعبة القادم من نادي جبل المكبر.
من جانبه شباب الأردن، وبعد أن نجح في فك الحرمان من التعاقد وفتح القيد من جديد، تعاقد مع المدافع يزن عبد العال والمهاجم شاهر شلباية. فيما ذهب فريق الجليل، والذي قررت إدارته إنهاء عقود المحترفين و5 لاعبين محليين من دون الرجوع للمدير الفني، إلى التعاقد مع عدد من لاعبي الدرجة الأولى لتعويض النقص في صفوفه.
ولم تشهد صفوف سحاب ومغير السرحان، أي تعاقدات حتى الآن، فيما لا يستطيع الرمثا والعقبة التعاقد مع اللاعبين بسبب الحرمان من القيد.
وتعتبر هذه التعاقدات قليلة مقارنة مع المواسم الكروية الماضية، التي كانت تشهد فيها فترة الانتقالات حراكا نشطا.

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