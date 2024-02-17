Sunday, 18 February 2024 12:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


3 بطاقات احتراف في بطولة الأردن لبناء الأجسام

2/17/2024 2:25:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - يرتدي اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، ثوب الاحترافية بالتنظيم وبطاقات "بطل الأبطال" الدولية، منذ عدة سنوات، وحصل الاتحاد على 3 بطاقات احتراف، في بطولة الأردن المفتوحة والتي ستقام خلال يومي 1 و2 آذار (مارس) المقبل، ستمنح للفائزين بلقب "over all"، في كل فئة تنافسية (لبدي بلدنج، الكلاسيك والفيزيك).
وتعتبر بطولة الأردن المفتوحة، من أهم بطولات الاتحاد في كل موسم، وتم تحديد موعدها مطلع الشهر الماضي، بعد استمزاج آراء اللجنة الفنية التي تضم خيرة مدربي لاعبي المراكز، فجاء الاتفاق على إقامتها قبل حلول شهر رمضان المبارك، لمنح الفرصة المثالية والوقت الكافي للمدربين وأبطالهم، تبعا لخصوصية رياضة بناء الأجسام، التي تحتاج إلى تدريبات شاقة ووجبات غذائية متعددة ومكملات غذائية طيلة اليوم".
وسيتم إغلاق باب التسجيل للبطولة يوم السبت المقبل، حيث ستسمح التعليمات بمشاركة غير الأردنيين ضمن شروط محددة، فيما سيخضع المتنافسون لفحص المنشطات، مع توقعات بمنافسة قوية في مختلف الفئات، وحضور جماهيري لافت في صالة الشهيد راشد الزيود.
وقال رئيس اتحاد بناء الأجسام مأمون كلمات، في رده على استفسارات "الغد": "نجحنا في تعزيز مكانة بناء الأجسام الأردنية، من خلال الحضور الإداري، والانجازات الفنية للمنتخب الوطني في العديد من المشاركات الخارجية، ما جعلنا نحتل مكانة مهمة على الساحة العربية والقارية والدولية، وتوسيع شبكة علاقتنا بأصحاب القرار بتلك الاتحادات، وكسبنا الخبرات من خلال تبادل الزيارات وتعددت مشاركاتنا التي قدمت لنا الكثير، إداريا وتنظيميا لبطولاتنا التي غالبا ما تحظى برعاية الاتحاد الدولي للعبة".
وأضاف: "عندما نذهب إلى أي مشاركة عربية أو قارية أو دولية، نسمي فريقا منسجما ومتكاملا من النواحي الإدارية والفنية والتحكيمية، ونحدد المهام والواجبات، كل في مجال تخصصه، ونبحث عن العودة بالإنجازات الوطنية، والعديد من الفوائد الإدارية في التنظيم والتحكيم، ولعل معايشتنا محافل كبرى على المستوى العربي والقاري والدولي، عزيز من رصيد خبرتنا التراكمية، ودفعنا إلى نقل الكثير من التجارب في التنظيم الإداري، وأجواء العرض الاحترافية".
وعن الثوب الاحترافي الذي ترتديه البطولات المحلية تنظيما وفنيا وتحكيميا، قال الحكم بلال الدويكات: "يحرص اتحاد لناء الأجسام إلى إدراج الحكام، ضمن فوده المشاركة في البطولات العربية والقارية والدولية بإشراف الاتحاد الدولي، مما ولد لدينا الخبرة، وزاد رصيدنا من الحكام الدوليين والممحترفين، وجعلنا ننقل تجاربنا بنجاح إلى وإدارة وتحكيم البطولات المحلية بشكل احترافي يقترب إلى حد من البطولات الدولية".
وتابع: "اجتهاد مجلس الإدارة في الحصول على بطاقات احتراف في اغلب البطولات المحلية من عام إلى آخر، يزيد من حماس الحكام في الوصول إلى أعلى درجات الاحترافية في إدارة وتحكيم بطولة الأردن المفتوحة التي تحظى بـ 3 بطاقات احترافية".

MENAFN17022024000072011014ID1107864431

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث