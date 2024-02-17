Sunday, 18 February 2024 12:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المصارعة يبرم اتفاقية رعاية مع منظمات أميركية سعيا للتطوير

2/17/2024 2:25:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – وقع اتحاد المصارعة، اتفاقية تعاون مشترك مع سلسلة من المنظمات الأميركية الرائدة في رياضة المصارعة العالمية، لمدة عامين، وذلك في إطار المساعي المشتركة لتطوير اللعبة وزيادة رقعة انتشارها في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.
وقدمت المنظمات Wrestling for Peace وWrestle Like A Girl وTitan Mercury Wrestling Club، دعما عينيا لاتحاد المصارعة يتمثل بتوفير أحذية ومايوهات وتجهيزات للاعبين واللاعبات، إلى جانب ثلاثة أبسطة، فضلا عن استضافتها معسكرات وتنظيم بطولات للجنسين، لإكساب اللاعبين فرصة الاحتكاك.
كما تلتزم المنظمات الأميركية بتوفير مدربة للسيدات من أجل تدريب اللاعبات وتجهيز مدربات للمستقبل، حيث تتحمل الجهات الأميركية أجور المدربة، فضلا عن التنسيق مع الجامعات الأميركية لتقديم منح للاعبي المصارعة المميزين، ومساعدة اتحاد المصارعة في الحصول على دعم مالي خارجي من الجهات الداعمة للعبة.
وترى المنظمات الأميركية، الأردن، مركزا لامعا في منطقة الشرق الأوسط على مستوى لعبة المصارعة، وبما يمكنها من الانطلاقة في المنطقة العربية بصورة أفضل.
وقدم م. محمد العواملة رئيس اتحاد المصارعة، شرحا مفصلا عن إنجازات اتحاد المصارعة والنقلة النوعية التي أحدثها على مستوى اللعبة خلال أقل من عامين، بتضافر جهود الجميع، حيث ارتفع عدد الأندية الممارسة للعبة من 6 أندية إلى 28 ناديا ومركزا، وارتفع عدد الممارسين إلى 800 لاعبا منهم (40 لاعبة)، بعد أن كانت قائمة الممارسين للعبة لا تتجاوز الـ60 لاعبا من دون وجود قاعدة نسوية، والتي تم إعادتها إلى الواجهة بعد 15 عاما من الغياب القسري، إلى جانب إقامة 12 بطولة محلية على مدار العام وبصورة دورية بدلا من إقامة بطولة واحدة كما كان في السابق.
ويهدف اتحاد المصارعة في السنوات المقبلة إلى تطوير قاعدتي الحكام والمدربين، وزيادة عدد الأندية في مختلف المناطق وتحفيز السيدات على ممارسة رياضة المصارعة، فضلا عن تحقيق حلم التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية.
وقال العواملة في تصريحات خاصة لـ"الغد": "مصارعة السيدات تتصدر اهتمامنا في الفترة الحالية لتوسيع القاعدة ورفع المستوى الفني، كما أننا اقتربنا من الوقوف على منصات التتويج وتحقيق الإنجاز في المصارعة الرومانية والحرة على مستوى الجنسين".
من جانبه، قال سفير الرياضة من أجل السلام، الأميركي دان راسل: "كسفير للمصارعة من أجل السلام في الأردن، فخور بالعمل الجاد والجهود الشعبية لتنمية الفرص للشباب والشابات للمشاركة في رياضة المصارعة الأولمبية، وأنا ملتزم بمساعدة اللجنة الأولمبية واتحاد المصارعة على إنجاز جهودهما المتميزة، وكان شرفا لي أن أساهم بهذه الرعاية مع أفضل القادة العالميين في رياضة المصارعة".
وقالت مديرة العمليات في (WLAG) ايمي زرنكليس: "رؤية اتحاد المصارعة لتنمية الفرص المتاحة للنساء على المستويات كافة والترحيب بهن لصعود حلبات المصارعة يعد مثالا يحتذى به، أنا متحمسة جدا لمستقبل المصارعة النسائية في الأردن"، فيما أشارت الرئيسة التنفيذية سالي روبرتس: "تحقيق المساواة بين الجنسين يعد مثالا أنموذجيا، حلبة المصارعة والإدارات باتت تحظى بنصيب جيد من القيادات النسائية، نتطلع إلى مواصلة العمل وفتح آفاق جديدة بالمنطقة".
ولم يخف مؤسس نادي تيتان ميركوري للمصارعة، أندرو إف بارث، حقيقة أن اتحاد المصارعة أصبح رائدا في المنطقة وبات تأثيره ملحوظا في مجتمع المصارعة الدولي، لافتا: "نتطلع إلى الاستمرار في دعم تقدم المصارعة بالأردن من خلال شراكتنا مع اللجنة الأولمبية واتحاد المصارعة".
وأكد المدير التنفيذي للنادي جوني روجيانو: "سمعنا عن الطاقة والمجهود الكبيرين اللذين بذلتهما منظمة المصارعة من أجل السلام لتنمية المصارعة في الأردن، ولمسنا حسن الضيافة وطيبة الشعب الأردني، متحمسون لمستقبل المصارعة الأولمبية في الأردن".
بدوره، قال د. تافاكوليان هومان عضو مجلس ادارة نادي تيتان ميركوري: "متحمسون لوجودنا في الأردن، الذي نقدر تاريخه وثقافته، نتطلع إلى هذه الاتفاقية والتعاون الجديد للمساعدة في تنمية رياضة المصارعة والتأثير على حياة الناشئين والناشئات".

MENAFN17022024000072011014ID1107864430

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث