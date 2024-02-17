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منتخب التنس للناشئين يشارك بتصفيات كأس ديفيز

2/17/2024 2:25:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - يشارك المنتخب الوطني للتنس الأرضي، في البطولة التأهيلية لكأس ديفيز للناشئين تحت 16 عاما، وبطولة "بيلي جين كينج" للناشئات تحت 16 عاما، واللتين تنطلقان غدا في سريلانكا وحتى 24 من الشهر الحالي.
ويتكون الوفد من 6 لاعبين ولاعبات هم: مالك القرنة، أمير جابر، طلال شطارة، مايا العساف، هاجر اللوزي وسلاف أبو لطيف، ويرافق الوفد المدرب الرئيسي للمنتخب أندروا فيشر، والمدربة آنا أبو الحاج والمعالج محمد بربراوي.
ويتطلع منتخب الناشئين إلى حجز إحدى البطاقات المؤهلة للأدوار المتقدمة المؤهلة لكأس ديفيز، بعد استعدادات جيدة في الفترة الماضية، فيما يطمح منتخب الناشئات إلى تقديم مستويات وعروض جيدة في "بيلي جين كينج"، أملا بوضع خريطة الطريق للمنتخب في الاستحقاقات المقبلة.
وكان المنتخب الوطني للناشئين، فقد فرصة المنافسة في التصفيات النهائية عن قارتي آسيا وأوقيانوسيا وبلوغ بطولة كأس العالم، وذلك بعد خسارته في جميع مباريات المجموعة الرابعة التي أقيمت في مدينة كوتشانج ساراويك الماليزية العام الماضي.
ومثل المنتخب الوطني في البطولة وقتها 3 لاعبين وهم: أمير جابر، طلال شطارة ومحمد شاهين، وذلك تحت قيادة المدرب طارق شكاخوا، حيث تأهل المنتخب إلى تلك التصفيات بعد تحقيقه المرتبة الأولى على منطقة غرب آسيا والتاسعة قاريا، ما مكنه من خوض التصفيات النهائية بشكل مباشر.
وخسر المنتخب الوطني مباراته الأولى من أمام منتخب كازاخستان بمباراتين مقابل مباراة واحدة، فيما تعرض للخسارة بنتيجة 3-0 من أستراليا، قبل أن يختتم الدور الأول بخسارة أخرى من المنتخب السنغافوري 2-0.

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