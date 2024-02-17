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8 أيام إضافية لـالنشامى تحضيرا لمواجهتي باكستان

2/17/2024 2:25:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – منحت دائرة المسابقات باتحاد الكرة، المنتخب الوطني لكرة القدم، 8 أيام إضافية، للتحضير لمواجهة المنتخب الباكستاني في منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، خلال فترة التوقف الدولية التي تبدأ يوم الثامن عشر من شهر آذار (مارس) المقبل، وتستمر لغاية السادس والعشرين من الشهر ذاته.
وحسب جدول الجولات الثلاث الأولى من مرحلة الإياب لدوري المحترفين، تقام آخر مباريات الأسبوع الرابع عشر من الدوري يوم التاسع من الشهر المقبل، بمواجهتي الوحدات مع مغير السرحان على ستاد عمان الدولي، والفيصلي مع معان على ملعب الأمير محمد بالزرقاء.
وسيبدأ تجمع "النشامى" حسب الخطة الموضوعة من قبل المدير الفني الحسين عموتة، يوم العاشر من شهر آذار (مارس) المقبل، في معسكر داخلي مغلق في أحد فنادق العاصمة عمان، قبل السفر إلى الباكستان لمواجهة منتخبها يوم الحادي والعشرين من الشهر ذاته في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة والتي تضم أيضا المنتخبين السعودي والطاجيكي، وسيعود الفريق مباشرة بعد المباراة إلى عمان، لبدء التحضيرات والتدريبات لمباراة المنتخب الباكستاني الثانية ضمن الجولة الرابعة.
ويرنو المنتخب الوطني من إضافة 6 نقاط مهمة في رصيده من المواجهتين مع نظيره الباكستاني، وخطف إحدى بطاقتي التأهل نحو المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم، وحجز مقعد له في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية، في ظل تنافس شديد بين منتخبات السعودية وطاجيكستان والمنتخب الوطني، حيث يقف المنتخب السعودي في صدارة المجموعة في ختام منافسات الجولة الثانية برصيد 6 نقاط، تليها طاجيكستان برصيد 4 نقاط، وحل المنتخب الوطني في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، فيما تذيل المنتخب الباكستاني المجموعة من دون نقاط.
وينتظر الشارع الرياضي عودة عموتة وجهازه الفني المعاون من زيارة للمغرب، لمتابعة منافسات دوري المحترفين واختيار اللاعبين الذين سيتواجدون في التشكيلة الخاصة بمواجهتي المنتخب الباكستاني، حيث من المتوقع أن يعتمد على القائمة التي اختارها في منافسات كأس آسيا 2023، وعادت بإنجاز تاريخي غير مسبوق بالوصول للمشهد النهائي والحصول على مركز وصافة البطولة القارية، وضمت حينها القائمة 26 لاعبا هم: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبدالله نصيب، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، محمد أبو زريق "شرارة"، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، حمزة الدردور، ويزن النعيمات.
ويخلد "النشامى" بعد الجولة الرابعة لفترة راحة طويلة، قبل العودة للتصفيات من جديد، وتنتظره مواجهتان من العيار الثقيل أمام منتخب طاجيكستان في عمان يوم السادس من شهر حزيران (يونيو) المقبل، والمنتخب السعودي يوم الحادي عشر من الشهر ذاته في السعودية.
وتشكل الفترة التي منحتها دائرة المسابقات قبل فترة التوقف الدولية الثانية أيضا، فرصة ذهبية للمنتخب الأولمبي الذي يستعد للمشاركة في بطولة غرب آسيا الخامسة تحت 23 عاما، والتي يستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الفترة من الثامن عشر ولغاية السادس والعشرين من شهر آذار (مارس) المقبل، بمشاركة منتخبات السعودية، العراق، الكويت، الإمارات، مصر وأستراليا وكوريا الجنوبية، إضافة إلى المنتخب الأولمبي.
وتعتبر بطولة غرب آسيا، محطة مفيدة وثرية للجهاز الفني بقيادة المدير الفني عبد الله أبو زمع، في رحلة الإعداد البدنية والفنية بحثا عن مشاركة إيجابية وقوية في منافسات بطولة كأس آسيا، والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من الخامس عشر من نيسان (أبريل) ولغاية الثالث من أيار (مايو) المقبلين، ما يفرض توقفا جديدا لمنافسات الدوري، رغم أن البطولة تقام خارج أيام الفيفا، حيث يحق للأندية التمسك بلاعبيها في هذه الفترة.
ويطمح "الأولمبي"، إلى المنافسة على المراكز الثلاثة الأولى المؤهلة مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، وتحقيق إنجاز غير مسبوق يضاف إلى إنجازات الكرة الأردنية، خصوصا بعد إنجاز "النشامى" في كأس آسيا قطر 2023.

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