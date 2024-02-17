Sunday, 18 February 2024 12:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أندية المحترفين تلتقي اتحاد الكرة بخطاب متزن

2/17/2024 2:25:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – تلتقي أندية المحترفين لكرة القدم يوم غد أو بعد غد، مع أعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد الكرة، لمناقشة، عدد من القضايا المتعلقة بالكرة الأردنية، خصوصا الأوضاع المالية الصعبة التي تعصف بالأندية في ظل عدم وجود شركة راعية لدوري المحترفين، والتوقفات الطويلة من أجل تحضيرات المنتخب الوطني.
وشكل الاجتماع الأخير لرؤساء الأندية والذي عقده في مقر نادي الوحدات مساء يوم الخميس الماضي، نقطة مهمة في توحيد صف الأندية بالمطالبة بدعم مالي فوري وكبير، في ظل رفد صندوق الاتحاد بمبالغ من دعم الحكومة والشركات الخاصة والجائزة الآسيوية عقب الإنجاز غير المسبوق الذي حققه منتخب "النشامى" في منافسات بطولة كأس آسيا 2023.
واتفقت الأندية على مواجهة الاتحاد "بنفس واحد وكلمة واحدة"، من خلال توحيد الخطاب في مختلف المناسبات.
وتطالب الأندية اتحاد الكرة، بضرورة الضغط على الحكومة بإعفاء الشركات التي تقدم الدعم والرعاية للأندية من الضريبة أو نسبة محددة من الضريبة، وهذا إذا ما تم تحقيقه يشكل مزيدا من الدعم المالي للأندية ويحقق لها عوائد مالية، ويخدم الشباب والمجتمع. مطالبة بمزيد من الدعم للأندية، وزيادة مخصصاتها في الموازنة، وإيجاد موارد مالية، إضافة إلى تعديل التشريعات المتعلقة بالأندية وتطويرها.
وأشاد المتابعون للشأن الرياضي، بالبيان الذي أصدره رؤساء الأندية بعد الاجتماع في نادي الوحدات وتم إرساله للاتحاد، والذي تضمن المباركة بالإنجاز، وضرورة العمل على دعم الأندية بما يكفل الارتقاء بالكرة الأردنية على صعيدي المنتخبات الوطنية والأندية.
وكما دعت الأندية، إلى لقاء وطني تشارك فيه الأطراف كافة، ويتبنى مخرجاته الاتحاد الأردني لكرة القدم.
وقال البيان: "وإننا إذ نشيد بالدور المهمم والفعال الذي لعبه الاتحاد الأردني لكرة القدم، مما ساهم في الأداء المميز الذي قدمه منتخبنا الوطني وما شاهدناه من احترافية ومهارات عالية، لنؤكد أيضاً دور أندية المحترفين التي تحتضن لاعبي المنتخب الوطني وتقدم لهم الدعمين الفني والمالي على الرغم من التحديات والصعوبات التي تواجهها، حيث نسجل هنا عتب الحريص على المنجز لإهمال أي إشارة الى هذه الأندية التي بذلت كل ما لديها من إمكانيات في سبيل رعاية اللاعبين وصناعة أجيال متعاقبة ترفد المنتخب الوطني بأبطال استطاعوا تحقيق العديد من الإنجازات في تاريخ الكرة الأردنيةـ كان آخرها الوصول لنهائي كأس آسيا".
وأضاف: "ندرك جميعا أننا اليوم أمام فرصة كبيرة للبناء على المنجز خاصة وأن الأردن يحلم بالحصول على إحدى البطاقات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن القارة الآسيوية، هذا الحلم وغيره من أحلام النصر وإحراز البطولات الدولية يضع مسؤولية مشتركة على أطراف المعادلة كافة، من الاتحاد الأردني لكرة القدم إلى الحكومة مروراً بأندية المحترفين والقطاع الخاص، وهو ما يحتم علينا أن ندعو جميع هذه الأطراف إلى الجلوس على طاولة الحوار بفكر وأدوات جديدة بعيدة عن عقلية وثقافة "الفزعة"، التي كانت تدار بها الملفات، وذلك للخروج بخطة وطنية شمولية تؤشر بصراحة ووضوح على مواطن الخلل والتحديات، وتقدم التوصيات والمشاريع لمعالجتها وفق استراتيجيات يتحمل فيها كل طرف من الأطراف مسؤولياته، خاصة بعد أن لمسنا خلال الأسابيع القليلة الماضية أثر ما حققه منتخبنا الوطني في رفع الروح المعنوية والوطنية لشرائح الشعب كافة، ونشر الفرح والطاقة الإيجابية وتوحيد وجدان ومشاعر الأردنيين تحت راية وطنهم الغالي الأردن".
وقال البيان: "الملفات عديدة والعناوين متشعبة بين البنية التحتية، والتشريعات، والتأجيلات والتوقفات للدوريات والواقع المالي الصعب، لكن بالتأكيد الشراكة بين جميع الأطراف هي العنوان الرئيسي لمعالجة كل هذه الملفات وغيرها".

MENAFN17022024000072011014ID1107864427

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث