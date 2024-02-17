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دحام ينال لقب الجولة الثانية من بطولة سلطنة عمان للدرفت

2/17/2024 2:25:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - نال المتسابق أحمد دحام، لقب الجولة الثانية من النسخة السادسة من بطولة عُمان الدولية للانجراف (دريفت) التي أقيمت أول من أمس ‏على حلبة ‏مسقط أرينا"، بمشاركة 48 متسابقا من أبرز سائقي الدريفت حول العالم، يمثلون دول: الأردن، الإمارات، الكويت، ‏لبنان، ‏ماليزيا، ليتوانيا، لاتفيا، إيرلندا، السلفادور، روسيا، فنلندا، الهند، السويد وسلطنة عمان.
ودارت منافسة قوية بين دحام وأقوى منافسي الدريفت العالميين ومنهم: جميس دين، دينس نيول، كلينت فان اورت، لينوس جوهانس، يوها ‏مارتيز، بينديكتيس سيبرا كريس برادي، اديجر روجيس، أدامير اديتوليني. ‏
ويعد دحام من أقوى المتسابقين المشاركين في بطولة عمان الدولية للدريفت، وحقق العديد من الانتصارات على الصعيد العالمي والعربي والمحلي.
وكان دحام، أحرز المركز الثالث في فئة الشرق الأوسط الأسبوع الماضي، ضمن الجولة الأولى من البطولة.
وسيتم جمع نقاط المتسابقين ‏‏في الجولات لتحديد الفائزين في الجولة الأخيرة التي ستقام يومي الخميس والجمعة المقبلين. ونشر دحام على صفحته للتواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "غير معقول، لكل شخص حضر السباق، شاهدتم بالتأكيد الملحمة في آخر السباق، وجدت نفسي في المركز الأول، لكن ليس بالطريقة التي تمنيتها لأنني كنت أحبذ خوض النهائيات مع فئة الشباب، سأعوضها لكم في السباق المقبل".

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