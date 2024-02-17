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الحسين إربد يخطف الفوز من الوحدات ويتوج نفسه بطلا لذهاب دوري المحترفين

2/17/2024 2:25:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- خطف فريق الحسين إربد فوزا قاتلا من منافسه الوحدات بتخطيه بهدفين لهدف، في المباراة المؤجلة عن الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة القدم، والتي جرت أحداثها على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد.


وأنهى الحسين مرحلة الذهاب بالصدارة برصيد 31 نقطة، وألحق الخسارة الأولى بنظيره الوحدات الذي بقي في المركز الثاني وبرصيده 23 نقطة.

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