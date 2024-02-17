الحسين إربد يخطف الفوز من الوحدات ويتوج نفسه بطلا لذهاب دوري المحترفين

الحسين إربد يخطف الفوز من الوحدات ويتوج نفسه بطلا لذهاب دوري المحترفين
التاريخ
2/17/2024 2:25:36 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان- خطف فريق الحسين إربد فوزا قاتلا من منافسه الوحدات بتخطيه بهدفين لهدف، في المباراة المؤجلة عن الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة القدم، والتي جرت أحداثها على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد.
وأنهى الحسين مرحلة الذهاب بالصدارة برصيد 31 نقطة، وألحق الخسارة الأولى بنظيره الوحدات الذي بقي في المركز الثاني وبرصيده 23 نقطة.
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