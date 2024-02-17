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تفنيد خرافات شائعة حول الخبز

2/17/2024 2:25:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يؤكد بعض خبراء التغذية أن تناول الخبز باعتدال لا يسبب انتفاخ البطن، لأن الغازات تتشكل لدى معظم الناس لأسباب عديدة، كما أنه ليس سببا مباشرا لزيادة الوزن.
وتشير خبيرة التغذية البريطانية هيلين بوند، إلى أن الكثير من الناس يستبعدون الخبز من نظامهم الغذائي بسبب المخاوف من زيادة الوزن والانتفاخ. ولكن مرض الاضطرابات الهضمية (عدم تحمل بروتين الحبوب والغلوتين) يحدث لدى شخص واحد من بين مائة شخص. أي أن القمح يمكن في بعض الأحيان أن يسبب الانتفاخ لدى بعض الأشخاص ذوي الأمعاء الحساسة. هذا يعني أن الخبز آمن بالنسبة لمعظم الناس.

ويعتبر الخبز المنتج في المخابز من المنتجات الغذائية فائقة المعالجة. ولكن ليس لجميع أنواع الخبز تأثير سلبي على الصحة، على الرغم من وجود المستحلبات والمواد الحافظة. وتشير الخبيرة إلى أن خبز القمح الكامل يمكن أن يكون إضافة ممتازة لنظام غذائي متوازن.

ومن جانبها تشير خبيرة التغذية أزمينا غوفينجي، إلى أنه لا حاجة للخوف من تناول خبز القمح الطازج الذي يباع في المتاجر. لأن المهم هو تناول الخبز باعتدال لتجنب زيادة الوزن. وبالنسبة لمحبي الخبز الأبيض الذي يحتوي على نسبة ضئيلة من الألياف الغذائية، فعليهم تناوله مع بذور عباد الشمس، لضمان حصول جسمهم على الكمية اللازمة من الألياف الغذائية. RT

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