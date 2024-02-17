تخططين للحمل؟.. تناولي هذه الفاكهة بانتظام



وأوضح الباحثون أنّ دمجها في النظام الغذائي للنساء في سنّ الإنجاب، يعزّز جودة العناصر الغذائية الحيوية الضرورية لحمل صحي، ونُشرت النتائج، الخميس، في دورية ((نيوترشنز)) .



وتواجه النساء الحوامل خطر الإصابة بمشكلات صحية عدّة، مثل سكري الحمل وارتفاع ضغط الدم؛ ما يعرّض صحتهن وصحة الجنين للخطر، ويُعدّ النظام الغذائي عنصراً رئيسياً في خطط الوقاية من المضاعفات المرتبطة بالحمل.



ووفق الباحثين المُشرفين على الدراسة من ((المجلس الوطني للمانغو)) في الولايات المتحدة، فإنّ هذه الفاكهة هي ثمرة صحية تسهم في تزويد الجسم بعناصر غذائية عدّة مرتبطة بتقليل خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحمل، بما فيها الألياف، وحمض الفوليك، والماغنيسيوم، والبوتاسيوم، وفيتامين ((إي)).



وجمعوا معلومات من 16 ألفاً و744 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و44 عاماً، شاركن في المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية في الولايات المتحدة، في الفترة من 1988 إلى 1994، ومن 1999 إلى 2018.



واستخدم الفريق مقياساً معتمداً لجودة النظام الغذائي في الولايات المتحدة، لتقييم مدى التزام المشاركات بالتوصيات الواردة في المبادئ التوجيهية الغذائية للأميركيين لعام 2020.



بالمقارنة مع الأنظمة الغذائية التي لا تحتوي على المانغو، كانت درجات المقياس أعلى بنسبة 16 في المائة بين السيدات في سنّ الإنجاب اللواتي أدرجن هذه الثمرة في نظامهن الغذائي.



ويُعزى ارتفاع جودة النظام الغذائي، جزئياً، إلى الاختلافات في تناول العناصر الغذائية بين المجموعتين.



وعندما تدمج السيدات المانغو في وجباتهن الغذائية، فإنهنّ يستهلكن كميات أكبر بكثير من العناصر الغذائية المفيدة، ويتناولن كميات أقل من العناصر غير المرغوب فيها.



وتحتوي المانغو على عناصر غذائية مهمّة للسيدات في سنّ الإنجاب، فهي غنيّة بفيتامين ((سي))، والألياف، وفيتامين ((إي))، وحمض الفوليك، والماغنيسيوم، والبوتاسيوم، كما تحتوي على نسب منخفضة من العناصر غير المرغوب فيها، مثل السكريات والدهون المشبّعة، وإجمالي الدهون.



وشملت الدراسة أيضاً مجموعة ثانية من الأميركيين الأكبر سناً، البالغة أعمارهم 60 عاماً فما فوق، وهم مجموعة أخرى تتطلّب عناية غذائية خاصة.



وأظهرت النتائج أنّ مَن يأكلون المانغو حصلوا على درجة أعلى بنسبة 13 في المائة في مؤشر جودة النظام الغذائي، مقابل مَن لا يأكلونها.



من جانبه، قال مدير البحوث في ((المجلس الوطني للمانغو)) ليوناردو أورتيغا: ((تضاف هذه النتائج إلى مجموعة متزايدة من البحوث التي تُظهر التأثيرات الإيجابية لإضافة المانغو إلى الأنظمة الغذائية المتنوّعة)).



وأضاف عبر موقع ((يوريك أليرت)): ((بعدِّها طعاماً تراثياً مرتبطاً ثقافياً بأكثر من ربع الأميركيين، يمكن أن تكون المانغو غذاء مهماً لتحسين المساواة الغذائية، والنظام الغذائي، وجودة التغذية في بلدنا ذي الثقافات المتعددة)).