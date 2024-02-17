سورا تقنية مذهلة تحول النص لفيديوهات بالذكاء الاصطناعي- فيديو

تم تصميم هذه التقنية المبتكرة لدخول عصر جديد من إنشاء محتوى الفيديو، مما يتيح إنشاء مقاطع فيديو واقعية للغاية ومبتكرة تصل مدتها إلى دقيقة واحدة عبر تعليمات نصّية بسيطة.

وبفضل هذه القدرة، يُعد ((سورا )) مثالاً رائعاً على إمكانات الذكاء الاصطناعي في إحداث نقلة مهمة في إنشاء الوسائط الرقمية. على سبيل المثال تم إعطاء ((سورا)) التعليمات التالية:



((امرأة أنيقة تسير في أحد شوارع طوكيو المليئة بالنيون المتوهج الدافئ ولافتات المدينة المتحركة. ترتدي سترة جلدية سوداء، وفستاناً أحمر طويلاً، وحذاءً أسود، وتحمل محفظة سوداء. إنها ترتدي النظارات الشمسية وتضع أحمر الشفاه. إنها تمشي بثقة وبشكل عرضيّ.

الشارع رطب وعاكس، مما يخلق تأثير مرآة للأضواء الملونة. يتجول الكثير من المشاة)). وهكذا كانت النتيجة (من موقع ((أوبن إيه آي))):





القدرات المبتكرة والتحديات



يستطيع ((سورا)) إنشاء مشاهد معقدة تتميز بشخصيات متعددة، وأنواع معينة من الحركة، وسيناريوهات مفصلة، كل ذلك مع فهم الفروق الدقيقة المضمَّنة في مطالبة المستخدم.

كما أن إحدى الميزات البارزة هي قدرة ((سورا)) على إنشاء فيديو كامل دفعة واحدة، وبالتالي التخلص من التناقضات، مثل التغييرات في المظهر عندما تتحرك الأهداف خارج نطاق الرؤية.



إلا أن النموذج لا يخلو من نقاط الضعف. على سبيل المثال، قد يُصوَّر شخص ما وهو يأخذ قضمة من تفاحة، ولكن قد لا تظهر علامة العضّ على التفاحة بعد ذلك.

أيضاً قد يواجه ((سورا)) صعوبة في التعامل مع التفاصيل المكانية والاتجاهات، مثل عدم التمييز بين اليسار واليمين، أو صعوبة وصف أحداث المشاهد التي تتكشف بمرور الوقت مثل الالتزام بمسار معين للكاميرا.



مثال آخر للنتيجة التي تولّدها تقنية ((سورا)) كان هذا الفيديو (من موقع ((أوبن إيه آي))) حيث طُلب منه تحديداً ما يلي:



((تواجه الكاميرا المباني الملونة مباشرةً في بورانو بإيطاليا. يبدو كلب دلماسي رائع من خلال نافذة في مبنى في الطابق الأرضي. كثير من الناس يسيرون ويركبون الدراجات على طول شوارع القناة أمام المباني)).



تقنيات البحث والتطوير



يستخدم ((سورا)) على غرار نماذج ((جي بي تي GPT)) أنواع بنيات التعلم العميق المستخدمة لمعالجة البيانات التسلسلية، مما يسمح له بالتعامل مع كميات كبيرة من البيانات بفاعلية.

يمثّل النموذج مقاطع الفيديو والصور على أنها مجموعات من تصحيحات البيانات، مشابهة للرموز المميزة في ((جي بي تي)) مما يسمح له بالتدريب على مجموعة متنوعة من البيانات المرئية.

تتمكن تقنية ((سورا)) من خلال هذا التوحيد في تمثيل البيانات من التعامل مع المدة والدقة ومواصفات أخرى بطريقة أكثر كفاءة من أي وقت مضى.

كما يستند ((سورا)) على الأبحاث الخاصة بنماذج ((DALL - E)) و((جي بي تي))، فهو يستخدم تقنية ((الاسترداد(( من ((DALL - E 3)) لإنشاء تسميات توضيحية وصفية للغاية لبيانات التدريب المرئية.

يؤدي هذا إلى إنشاء مقاطع فيديو تتبع تعليمات المستخدم النصية بدقة أكبر.

كما يمكن للنموذج تحريك الصور الثابتة أو توسيع مقاطع الفيديو الموجودة مع اهتمام ملحوظ بالتفاصيل، مما يُظهر تنوعه وإمكاناته في تطبيقات العالم الحقيقي.



اعتبارات السلامة والأخلاق



وإدراكاً لأهمية السلامة والأخلاقيات، التزمت ((أوبن إيه آي)) الكثير من الخطوات المهمة قبل إمكانية دمج ((سورا)) في منتجاتها.

وعبّرت الشركة في تغريدة لها على موقع ((إكس)) عن أنه من خلال التعاون مع أعضاء ((الفريق الأحمر))، وهو فريق داخل الشركة متخصص في مجالات مثل المعلومات الخاطئة والمحتوى الذي يحض على الكراهية والتحيز، يجري تطوير أدوات للكشف عن المحتوى المضلل، بما في ذلك أداة تصنيف قادرة على تحديد مقاطع الفيديو التي أنشأها ((سورا)).



المشاركة والآفاق المستقبلية



تخطط ((أوبن إيه آي)) للتعامل مع صناع السياسات والمعلمين والفنانين على مستوى العالم لفهم المخاوف وتحديد حالات الاستخدام الإيجابية لـ((سورا))، على الرغم من الأبحاث والاختبارات المكثفة، فإن النطاق الكامل للاستخدامات المفيدة والضارة المحتملة لا يزال غير معروف. وتؤمن ((أوبن إيه آي)) بأهمية التعلم من الاستخدام الواقعي بوصفه عنصراً حاسماً في إنشاء أنظمة ذكاء اصطناعي أكثر أماناً مع مرور الوقت.



يمثل ((سورا)) تقدماً كبيراً في قدرة الذكاء الاصطناعي على فهم ومحاكاة العالم الحقيقي، مما يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق الذكاء العام الاصطناعي (AGI).

لا يُظهر تطويره إمكانية إنشاء محتوى فيديو جذاب فحسب، بل يسلط الضوء أيضاً على التحديات والمسؤوليات المستمرة في مجال أبحاث وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.