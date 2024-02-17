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شومان تكرم الأكاديمي موسى الناظر ضمن ندوة ضيف العام

2/17/2024 2:25:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - كرمت مؤسسة عبد الحميد شومان ضمن ندوة "ضيف العام 2023"؛ العالم الكيميائي والأكاديمي الدكتور موسى الناظر، تحت عنوان "موسى الناظر أكاديميا وإنسانا"، بحضور العديد من الأكاديميين والمثقفين والمعنيين.
وقالت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة فالنتينا قسيسية خلال افتتاح الندوة، إن مؤسسة عبد الحميد شومان، تنظر باستمرار في منجزات علمائنا وأدبائنا ومفكرينا، وتحتفي بهم، وتقدمهم أمثلة حية على أن وطننا مليء بمثل هذه القامات الشامخة التي نهتدي بمسارها، ونواصل الطريق بالسير على خطواتها.
وقالت، "نحتفي بالدكتور موسى الناظر، الذي اختار الكيمياء تخصصا في فترة مبكرة من عمر الدولة الأردنية، فكان من أوائل من تخصصوا بهذا الحقل، ليؤسس قسم الكيمياء في الجامعة الأردنية ويرأسه لعشر سنوات، وقد كان تخصصه هذا نعمة لمئات الطلبة الذين تدربوا على يديه، ونهلوا من علمه الغزيز".
وتحدث في الجلسة الأولى للندوة التي أدارها الدكتور عماد الضمور وجاءت بعنوان "الجامعة الأردنية وتأسيس كلية العلوم"، كل من الدكتور عدنان بدران "موسى الناظر... كما عرفته"، والدكتور كامل العجلوني "الدكتور موسى الناظر الأكاديمي المتميز والباني الذي لا يكلّ ولا يملّ"، والدكتور منذر حدادين "الدكتور موسى الناظر صاحب الدار وخيرة الجوار".
وأشار المتحدثون في شهاداتهم إلى أن الدكتور الناظر تفرغ للعمل الأكاديمي في قسم الكيمياء منذ بداية فجر تأسيس كلية العلوم وحتى تقاعده على مدى أربعين عاما، وكان يعتبره الطلبة والأساتذة الأب الروحي للكيمياء العضوية الأردنية تدريسا وبحثا وإدارة.
وبينوا أن الدكتور موسى وجد موطنه في الجامعة الأردنية وأصبح التعليم الجامعي ومساراته التأسيسية في مختلف الجامعات الأردنية مهنته الأساسية، وكان البحث العلمي في مجال تخصصه الرئيس مدمجاً مع ولا ينفصل عن التعليم.
كما تحدث في الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان "الجامعات وتأسيس كليات العلوم "وأدارها الدكتور محمد السعودي، الدكتور علي محافظة "شهادة بالعالم الدكتور موسى الناظر"، والدكتور محمد عدنان البخيت "العالم والباحث الإنسان موسى الناظر"، والدكتور سلطان أبو عرابي "الدكتور موسى الناظر العالم الإنسان"، والدكتور رنا الدجاني "كيف تؤسس وتؤثر وتبني المستقبل بصمت وتواضع" عبر تقنية (زووم).
وتحدث في الجلسة الثالثة وأدارها الدكتور نبيل أيوب وحملت عنوان "في الأكاديميا والبحث العلمي"، كل من الدكتور سليم صبري "المعلم الإنسان"، والدكتور أمل العابودي "الدكتور موسى الناظر في عيون طلبته"، والدكتورة تمارا الزمر" بصمات الدكتور الناظر في شخصيتي"، والدكتورة إسراء خلف "الباحث الإنسان: منهجه العلمي وتفكيره الاستثنائي" (فيديو مسجل).
وأشاروا إلى أن الدكتور موسى كان حريصا على أن يجعل قسم الكيمياء بيتاً للجميع، مثلما كان يحرص في نهاية كل عام دراسي على دعوة خريجي القسم وأعضاء الهيئة التدريسية إلى بيته لتهنئة الخريجين من جهة ولإشعار الخريج بانتمائه وارتباطهِ ارتباطا وثيقاً بأسرة قسم الكيمياء.
وفي الجلسة الرابعة التي حملت عنوان "العمل العام" وأدارها الدكتور عمر الغول، فتحدث فيها الدكتور فتحي ملكاوي "موسى الناظر: من فلسفة العلم إلى فلسفة التعليم "، والدكتور أحمد ماضي "موسى الناظر والفلسفة".
أما الجلسة الخامسة والتي أدارها أيضا الدكتور عمر الغول وجاءت بعنوان "شهادات"، فتحدث فيها الدكتور محمد شاهين "موسى الناظر من مدرسة الخليل الثانوية إلى الجامعة الأردنية"، والدكتور محمد البيطار "الأستاذ والمعلم والموجه لنهج الحياة"، والدكتور حسين صالح علي "رحلتنا مع الدكتور موسى الناظر".
ونوهوا إلى أن مسيرة الدكتور العلمية امتدت على مدار عقود، حيث لم يكن مجرد تدريس ونقل معلومات، بل كان رحيلًا نحو عالم الإبداع والبحث العلمي بطريقة ممتعة ومثيرة تستند على تشجيع التفكير النقدي والابتكار.أما الجلسة السادسة التي جاءت أيضا تحت عنوان "شهادات" وأدارها الدكتور محمد جميعان، فتحدث فيها الأستاذ حكم النابلسي "صون العلم، موسى الناظر عند حسن النابلسي وأسرته، والدكتور راشد عيسى "ثلاثية الجبرياء والكيمياء والخيمياء عند موسى الناظر" والأستاذة فدوى الناظر "بعيون أبنائه، الدكتور موسى الناظر مواقف وعبر"، عبر تطبيق (زووم).
من جانبها أعربت ابنة المحتفى به فدوى الناظر عن اعتزازها وفخرها بوالدها الدكتور موسى الناظر، مستعرضة بعضا من المواقف والذكريات التي عاشتها العائلة مع أب عظيم. وفي نهاية الفعالية، أعرب "ضيف العام" الناظر، عن شكره وامتنانه لمؤسسة "شومان" على تنظيمها لهذه الندوة التكريمية.
يشار إلى أن الدكتور موسى الناظر هو عالم وأكاديمي يحمل درجة الدكتوراة في الكيمياء من جامعة هارفارد/ الولايات المتحدة الأميركية عام 1964، وشغل العديد من الوظائف الأكاديمية في عدة جامعات عالمية وعربية ومحلية، وقد عمل على تأسيس قسم الكيمياء في الجامعة الأردنية وترأسه لعشر سنوات، مثلما أنه ترأس العديد من لجان إعداد مناهج العلوم وتطويرها للمدارس وكليات المجتمع والجامعات في المملكة وفي عدد من الأقطار العربية وقام بتأليف العديد من الكتب المدرسية والجامعية.
حاز على جائزة عبد الحميد شومان، وتقلد وسام الحسين للعطاء المميز من الدرجة الأولى تقديرا لخدماته الجليلة في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع. وتقديرا لخدماته، قامت الجامعة الأردنية بإطلاق اسمه على إحدى قاعات كلية العلوم، كما انتخبه مجمع اللغة العربية عضوا عاملا فيه.

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