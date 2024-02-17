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عتمة لعادل الحمداني.. الحب حينما يكون طريق النور

2/17/2024 2:25:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رواية "عتمة" لعادل الحمداني.. رواية إنسانية تؤكد أن الفرصة نفسها ربما لا تأتي مرتين.
تأتي رواية "عتمة" الصادرة حديثاً عن "الآن ناشرون وموزعون" في الأردن في 240 صفحة من القطع المتوسط، في عشرين فصلا، نسجها الكاتب مازجا بين عدد من تقنيات الرواية الحديثة، إذ جمع بين السرد والفلاش باك والحوار.
يصور عادل الحمداني في الفصل الأول من الرواية، ما يدور في عقل أميرة (إحدى البطلات) في لقائها بسعيد: "الخذلان يخلف في المرء شعوراً أنه منح ثقته لمن لا يستحقها، لمن حسب أنه أمانه، فصار ناره التي تحرقه، لمن طلب الاستقرار معه، فلقي منه هزائمه وخسائره، لذلك قيل: "الخذلان الأكبر في حياة الإنسان يأتي في معظم الأحيان من الأشخاص الذين اختبرهم أكثر من غيرهم".
كما يقول في الفصل نفسه على لسان سعيد (بطل الرواية): "تعلمت أن من كنا نراه سبب سعادتنا قد يكون ذات يوم سبب حزننا وهمومنا. لا أحد يستطيع أن يجعلنا سعداء طوال العمر، لا أحد قادر على تلبية حاجتنا المستمرة إلى السعادة من دون حدود. لا بد أن يأتي وقت يتوقف فيه عن مدنا بما نحتاج إليه وفي حالات أسوأ يسقينا المر والهوان".
ويتابع في آخر الفصل الأول كذلك: "الحب عاد ليشعل النور في القلب من جديد. الخيبة تراقب من بعيد، تلوح بيدها ونظرة ساخرة تملأ تقاسيمها. لا شيء يهزه بعنف كما يفعل هذا القلق الذي يسري في جسده. لا شيء يزعجه غير العتمة التي يحملها الإنسان أينما ارتحل".
ويقول الحمداني في الفصل التاسع عن ثريا (إحدى البطلات): "فكرت كيف سيكون ذلك المستقبل؟ نسخة من ماضيها أم تجربة مختلفة عنه؟ سعادة أم حزناً؟ راحة أم شقاء؟ صفحة جديدة أم صفحات تشبه ما تحاول تركه خلفها؟ الذكريات المرة التي ظلت تلاحقها بين الحين والآخر تركت أثراً لا تتصور أنه سيزول بيسر".
فكرت لو أن الأمر بيدها لمحت الذكريات السيئة وأبقت على الأقل سوءاً من غيرها، لكنها تعرف جيداً أن المرء لا يمتلك القدرة على انتقاء ذكرياته، ولا يستطيع أن يمحو "بكبسة زر" ما لا يحب. كل ما يمكن فعله هو أن يتجاوزها قدر استطاعته أو التعود على عدم التأثر بها".
ويقول الحمداني قرب النهاية: "إذا أحب الرجل امرأة سقطت من عينيه باقي النساء حتى تسقط تلك المرأة أو تعتلي امرأة أخرى قلبه، فلا يعود للسابقة مكان فيه". قال سعيد من دون أن يتيقن من أين جاء بذلك، ثم أضاف: "هذا الأمر لا يختلف لدى المرأة لكن الفرق أن المرأة تخبئ الرجل الذي تحب حين تجبر على عدم الارتباط به. الرجل لا يجد ضيراً في البوح بحبه لتلك المرأة، ولو لم يرتبط بها لكن المرأة تخشى الكشف عن حبها وهوية حبيبها".
ومن الجدير بالذكر، أن عادل الحمداني كاتب وإعلامي من سلطنة عمان. عمل في مجال إعداد البرامج الإخبارية والحوارية الإذاعية والتلفزيونية لأكثر من أربعة وعشرين عامًا، نشر مجموعة من مقالاته وقصصه القصيرة في الصحافة، صدرت له رواية بعنوان "غرفة محكمة الإغلاق" 2020، ورواية "أميرة بنت تونس" 2022.

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