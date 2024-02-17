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سارة المعايطة: خربشات على الجدران أنتجت فنانة اكتشفت الرسم بعمر مبكر

2/17/2024 2:25:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ديمة محبوبة عمان – "خربشات" على الجدران، أثاث المنزل، ملاءات الفراش، على الأدوات الكهربائية، لم أترك أي مساحة بيضاء إلا ولونتها، ورسمت عليها رسومات بدائية، حتى انتبه أهلي ومعلماتي إلى موهبتي في الرسم". هكذا تقول سارة موسى المعايطة، طالبة في الصف العاشر، حيث عشقت الرسم، وهو بالنسبة إليها لغة القلوب التي لا تعرف الحدود، ومن خلاله تستطيع ترجمة أفكارها على الورق، ومن خلال اللوحات، على حد وصفها.
تقول سارة: "إن الرسم هو الهواية التي اكتشفتها، أو بالأحرى ساعدها على اكتشافها أهلها ومعلماتها في المدرسة، وتحديدا في عمر 8 سنوات، إذ كانت البداية عندما كانت تحب الرسم على كل شيء موجود، ومن هنا انطلقت الرحلة.
وتذكر سارة، أنها عندما اكتشفت موهبة الرسم لديها، بدأت بالتعلم من خلال موقع "اليوتيوب"، وتقليد ما تشاهده من خلال الفيديوهات، ثم تطور حب التعلم عندها لدرجة التسجيل في دورات متخصصة لتعليم الرسم، ثم قررت ممارسة وتطبيق ما تتعلمه بشكل منهجي، مع الاستمرار بالمعرفة الذي يؤدي بطبيعة الحال إلى الإتقان.
وتشير دراسات في علم نفس الأطفال، إلى أهمية دور الأهل في تنمية موهبة الرسم لدى أطفالهم، لكن عليهم في الوقت ذاته، عدم إجبارهم على الرسم ما لم تكن لديهم الرغبة حقا بذلك، لكن بإمكانهم في المقابل إثارة اهتمامهم بالموضوع.
وبالتالي، يجب أن يكون الرسم نشاطا ممتعا للأطفال، يمكنهم من اختيار الألوان التي يحبونها والمواضيع التي يرغبون باستكشافها، إذ يحتاج الأطفال إلى مساحة وحرية إبداعية لتطوير لغتهم، مع ضرورة الثناء عليهم دائما على أي مجهود يبذلونه، مما يساعدهم على تنمية ثقتهم بأنفسهم وتعزيز مهاراتهم الإبداعية.
وتقول سارة: "ما كان يشجعني هو شغفي وحبي للرسم، والدعم الذي تلقيته من كل من في المدرسة أو في البيت، إضافة إلى صقل مهارتي من خلال فرص المشاركة في المسابقات، والتي كانت دافعا كبيرا ومحفزا للتطور في الوقت ذاته".
وتبين سارة، أن الوسائل التي كانت تتبعها لتطوير نفسها والتي تنصح أي شخص في أي مجال باتباعها هي الممارسة والاستمرار بالتعلم، والاطلاع على كل ما هو جديد، إضافة إلى الحرص على المشاركة الدائمة في المسابقات، وأي فرص موجودة، حتى لو لم تكن النتيجة مرضية، فإن عدم النجاح لا يعني الفشل دائما، لكن الإصرار والاستمرارية يؤديان إلى النجاح.
وتشير سارة إلى أن مشاركتها في مسابقات متعددة، ساعدتها على تطوير ذاتها، وكسر حاجز الخوف الذي كان يساورها قبل ذلك، وبالتالي ساعدتها على تقبل الفوز والخسارة، وتطوير مهاراتها الاجتماعية في التعامل مع الناس أو المواقف الصعبة التي تواجهها.
وبحسب تقرير نشره موقع "ستيت تو هيلث" الأميركي، فإن الرسم يحقق فوائد عدة للأطفال، من أهمها، تحفيز الخيال وتشجيع الإبداع، إضافة إلى تنسيق حركة اليدين مع العينين، كما أنها تعد طريقة لقياس نمو الأطفال وتعزيز تفكيرهم، وتحفيز التركيز وقوة الملاحظة من خلال رسم تفاصيل الأشياء وتذكرها، كما يشجع الرسم على تعزيز الذكاء العاطفي لدى الأطفال ونسيان المواقف الصعبة، ويسهم بشكل أساسي في تكوين شخصياتهم.
وتقول سارة: "إنها حصلت على المركز الثالث على مستوى المملكة في فئة الرسم ضمن مسابقة (مهرجان فنون الأطفال) للعامين 2019-2020، إضافة إلى مشاركتها خلال العام الحالي متطوعة في الورشة التدريبية التي يعقدها مركز زها الثقافي، الهادفة إلى تدريب الأطفال على الرسم، للتأهل إلى مسابقة تحت عنوان (التطوع حكاية عطاء)".
وتتحدث سارة عن أبرز التحديات التي واجهتها، وهي ضغط الدراسة وصعوبة الموازنة بين الدراسة والهواية، لكنها تؤكد أن تنظيم الوقت هو الحل الأمثل للتخلص من هذا الضغط.
وحول طموحاتها المستقبلية في مجال الرسم، تبين سارة أن لديها الكثير من الطموحات من أهمها تطوير نفسها بشكل أكبر، إضافة إلى تعلم تقنيات حديثة، والدخول إلى عالم تصميم الأزياء.
كما تطمح سارة، إلى الانضمام لإحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، في مجال تنمية المجتمع والتطوع، مثل مبادرة (حقق)، كما تسعى إلى دراسة الطب في المستقبل.

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