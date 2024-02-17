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في ظل حرب غزة.. رواد السوشال ميديا‎ ما بين الامتناع عن النشر والعودة بتوازن

2/17/2024 2:25:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رشا كناكرية عمان– منذ بدء الحرب الشرسة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر؛ اختلفت طبيعية المحتوى الذي ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ليصبح مصدر نقل لحظة بلحظة لما يعيشه الأهل في غزة، إذ امتنع رواد ومؤثرون عن نشر اليوميات كما كان الحال سابقا، وذلك مراعاة للأوضاع في غزة من جهة وخوفا من الانتقاد من جهة أخرى.
ولكن مع استمرار العدوان على غزة لعدة أشهر، لم يكن أمام البعض إلا العودة إلى نشر يومياته وأعماله على الصفحات الخاصة، إذ تعد السوشال ميديا مصدر رزق للكثير منهم.
وجاء التوازن ليكون الخيار الأمثل لهم وذلك بالنشر، ولكن من دون أن ينسى الشخص ما تمر به غزة من حرب دموية، ودعمهم في ذات الوقت لتصبح الموازنة في نشر المحتوى هو واقع العالم الافتراضي.
وهذا ما أقدم عليه خالد (33 عاما) عندما قرر العودة لمشاركة بعض يومياته وأعماله على منصات التواصل الاجتماعي مبررا بذلك، "الحياة بدها تستمر بس بنفس الوقت ما رح ننسى إخواننا في غزة". وأضاف خالد أنه كان يشارك بعض يومياته ونشاطه على حسابه ولكن دون أن تكون هنالك مبالغة إلى جانب مساندة الشعب الغزيّ بنشر أخبارهم والدعاء لهم والإشارة إلى أهم الطرق لتقديم المساعدات لهم.
ويبين خالد "دورنا كشعوب عربية هو أن نساند أهالي غزة والتعبير عن حزننا وعجزنا الذي نمر به".
أما زين الشرف أحد مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي كانت ممن انتهجوا هذا النهج وبينت أن عملها مبني بنسبة كبيرة على السوشال ميديا وبالذات في رسم الحنا وهذه طريقة العمل حاليا لكثير من الأشخاص والصفحات.
وقالت إنها ببداية الحرب توقفت عن نشر أعمالها لمدة 3 أشهر، فلم تنشر أي شيء له علاقة بالحفلات والدورات، نظرا لأن لعملها علاقة مباشرة بالفرح.
وتشير زين إلى أنها كانت تؤدي التزاماتها بدون نشرها أو تصويرها ومشاركتها وليس من باب مراعاة فقط وإنما لأنه واجب عليها وحق لهم بحد قولها، مبينة أنه لم يكن بالشيء الكبير بل هذا أقل المستطاع.
والمشكلة التي واجهتها زين أن البعض اعتقد أنها توقفت عن العمل بسبب عدم النشر، لذلك قررت العودة لأن هنالك التزامات على الشخص سواء مادية أو حفلات ويجب على الإنسان أن يوازن بطريقة غير مبالغ بها ولكن من دون التغاضي عما يحدث بغزة.
وتقول "نحن نكمل حياتنا بغصة.. لذلك نحاول قدر الإمكان أن نعمل على التسويق لأنفسنا وعملنا ولكن بأدب، لأنه في حضرة الموت والابتلاء لا يستطيع الشخص أن يعيش براحة، لذلك على ضجيج حياتنا اليومية أن يصمت قليلاً".
وتؤكد زين أن العودة كانت صعبة، وتتذكر أنها اعتذرت مرات عديدة، وفي أول منشور لها لحفلة شاركت محتوى فلسطينيا عن الحنا وأكثر من 8 رسمات متعلقة بغزة أصبح "ترندا"، كما لاحظت أن الأشخاص في أكثر الأوقات فرحا لم ينسوا غزة، فالوعي ينتشر والجميع يتحرك باتجاه القضية الفلسطينية.
من ناحية تقنية يبين المستشار الإعلامي والمدرب المتخصص بالتسويق والعلاقات العامة بشير مريش، أن العودة إلى النشر على مواقع التواصل الاجتماعي كانت حاجة مهمة للكثيرين، وهي منبثقة من حقيقة تعودهم على النشر وعدم قدرتهم على الاستمرار في الامتناع مما أدى إلى اختلاف في نمط حياتهم ودفعهم إلى العودة مرة أخرى.
ويوضح مريش أن هذا بالنسبة للمستخدمين العاديين، أما المؤثرون فلم يتمكنوا من الامتناع كونه سوف يؤثر على وصول منشوراتهم بشكل مستقبلي، إضافة الى اعتمادهم على الدخل من منشورات مواقع التواصل الاجتماعي فلم يكن لديهم خيار سوى العودة.
ويذكر مريش أن من أبرز أسباب العودة هي لاستمرار الدخل الناتج عن نشر محتواهم وزيادة عدد المتابعين، أما الآخرون فكان السبب الرئيسي هو محاولة تقليل أثر الامتناع الطويل والذي يؤدي إلى إضعاف الحساب وتقليل نسبة الوصول بالإضافة إلى نقص عدد المتابعين في حال كانت حالة الامتناع طويلة.
وبحسب مريش فإن الموازنة نجحت عند البعض وفشلت عند البعض، حيث إن هناك نسبة من المؤثرين قاموا بعمل موازنة لكن دون ابتذال في المحتوى المنشور خارج سياق الحرب وأوضاع غزة، وأولئك نجحوا في كسب الرضا من المتابعين. أما الفئة الأخرى التي امتنعت لفترة ومن ثم عادت للنشر بشكل عادي ودون مراعاة للمحتوى مع الأوضاع الحالية فأعتقد أن ردود الفعل كانت غاضبة من قبل المتابعين وعبرت عن استياء منهم لما يرونه من محتوى ربما كان مقبولا في الأوضاع العادية لكن الآن لم يعد له قبول.
ومن الجانب الاجتماعي يبين الدكتور محمد جريبيع أنه منذ أحداث غزة وانطلاق حرب الكيان الصهيوني، أصبح هنالك حالة من الارتباك وحالة من التعاطف الشديد ولم يكن من المتوقع أن تستمر الحرب إلى هذه المدة، موضحا أن الجميع توقع وبناء على تجارب سابقة أن تكون الأحداث لمدة قصيرة وبعد ذلك تتم صفقة تبادل أسرى وتنتهي الحرب، ولكن ما حدث كان مفاجأة وفاجعة للجميع، بسبب ما يحدث من إبادة لعائلات في غزة.
ويشير جريبيع إلى "أننا شهدنا تعاطف المجتمع الأردني بشكل كبير مع أحداث غزة، نظرا للتشابك الاجتماعي والتداخل والقرب أكثر من الشعوب الأخرى وبكل يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ووفق جريبيع فإن أحد أهم مساحات الحرية والتعبير في هذه الحرب كانت السوشال ميديا والتي كانت لها دور بارز في هذه الحرب وكانت المصدر الأساسي لمعرفة الأشخاص في غزة ومتابعتهم ومعرفة الأحداث ومتابعتها كذلك، وقد تكون تقدمت على وسائل الإعلام المرئية.
ويؤكد أن السوشال ميديا أصبحت هي مصدر الأخبار، وبالتالي كانت ردة الفعل الأولى والسريعة تغطية الأحداث ونشر الأخبار أولا بأول ولكن مع مرور الوقت أصبح هنالك تغيير في طريقة التعاطي مع هذه الأحداث ومن وجهة نظره هذا تطور طبيعي نوعا ما.
ويذهب إلى أن هنالك جوانب مهنية واهتمامات معينة تتطلب النشر وهذا وضع طبيعي، لافتا إلى أن تعاطف المجتمع اتجاه الأحداث في غزة ما يزال قائما كما هو والمشاعر كما هي والمتابعة كما هي، ولكن أيضا أصبح المواطن على درجة من الذكاء أنه يوازن بين متابعته لأحداث غزة وممارسة حياته الطبيعية.
ويضيف جريبيع أن الفرد أيضا جزء من دعمه لصمود الشعب الفلسطيني أن يتمتع بالقوة ويمد الناس بالإيجابية ويكون الصوت الذي يقدم الدعم النفسي والاجتماعي لهذا الشعب.
والقدرة على إحداث الموازنة والملائمة بين ما يجري في غزة وبين ممارسة تفاصيل الحياة الطبيعية هي جزء طبيعي ولها تأثير إيجابي على المجتمع عبر هذه المعادلة.
ويعتقد جريبيع أن هنالك أثرا قد يكون سلبيا حينما يضع الفرد نفسه فقط أمام هذه الأحداث ويبقى منغلقا على ذاته، لأنه بهذه الحالة قد لا يستطيع أن يدعم القضية التي يؤمن بها كما هو مطلوب، وعليه أن يتمتع بمعنوية عالية وبصلابة الموقف والتعبير معتقدا أن هذا ما نجحنا به.
وكشف تقرير عالمي حديث حول الواقع الرقمي في الأردن، أن عدد مستخدمي جميع منصات التواصل الاجتماعي في المملكة بلغ قرابة 7 ملايين مستخدم نشط.

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