Sunday, 18 February 2024 12:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تمهيد: 3 سنوات من سياسات تحسين الظروف القانونية للمرأة بسوق العمل

2/17/2024 2:25:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ديمة محبوبة عمان– يعمل مشروع "تمهيد" على مكافحة العنف المبني على النوع الجنسي في الأردن، وتعزيز دور المؤسسات النسائية في هذا المجال، بهدف تحسين الظروف القانونية والهيكلية للمرأة في سوق العمل، وهو خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر أمانا وتعاونا، مع تعزيز الوعي بأهمية السياسات الفاعلة في مكافحة العنف وتعزيز حقوق المرأة.
وتؤكد منسقة المشروع، راية المومني، أهمية دعم المرأة وتطوير القطاعات النسائية في المجتمع، خاصة في المناطق الريفية والنائية.
في المؤتمر الختامي للمشروع، الذي نظمته مؤسسة فريدريش نومان من أجل الحرية، الأردن، تم الإعلان عن أحد أهم مخرجاته، الذي تمثل بخطة العمل وتحليل للنوع الاجتماعي بعنوان "تعزيز إجراءات المجتمع المدني لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس في عالم العمل في الأردن".
واستمر "تمهيد - سياسات ضد العنف"، مدة 3 سنوات، وممول من الاتحاد الأوروبي، بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية – الأردن، وهو مسعى مشترك لمكافحة العنف الاقتصادي والاجتماعي الذي يواجه المرأة في عالم العمل.
واستطاع المشروع، الوصول إلى أكثر من 70 منطقة ريفية ونائية في 6 محافظات، وهي: إربد، الزرقاء، العقبة، عجلون، الكرك والمفرق، وبناء قدرات أكثر من 140 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي، و449 سيدة ورجلا من المجتمعات الريفية، و72 من صانعي القرار (إناثا وذكورا) على المستوى المحلي، والتعاون مع 100 شركة ومصنع من القطاع الخاص.
وقال نائب مدير التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، تيبوه مويير الذي رعى المؤتمر: "إن دعمنا لهذا المشروع، يسلط الضوء على ما يمثله ويؤيده الاتحاد الأوروبي، والذي يشمل أهمية حقوق النساء من أجل مجتمع عادل، والدور الذي تستطيع منظمات المجتمع المدني القيام به للمساواة بين الجنسين".
وأكد مويير، أن المشروع هو جزء من الدعم الأوسع الذي قدمه الاتحاد الأوروبي والذي سيستمر بتقديمه في المستقبل للحشد والمساهمة في تحقيق المساواة بين الرجال والنساء، وهو أمر يعتبر من القيم الأساسية للاتحاد.
وأشار إلى أن أولويات إستراتيجية المساواة بين الجنسين للاتحاد الأوروبي للسنوات 2020-2025، والتي تدعمها الدول الأعضاء في الاتحاد، هي إنهاء العنف القائم على الجنس، وتحقيق المشاركة العادلة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين الجنسين في صنع القرار والمجال السياسي، وتحدي القوالب النمطية، وإنهاء الفجوة بين الجنسين في سوق العمل.
بدوره، سلط المدير العام لمؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية يورغ دينهرت، الضوء على أهمية المبادرات الرامية لمنع العنف وتعزيز حقوق المرأة.
وأضاف، "عمل مشروع "تمهيد" خلال السنوات الثلاث الماضية على تحقيق عدة أهداف حاسمة، تمثلت برفع مستوى الوعي على نطاق واسع بشأن قضية العنف القائم على النوع الاجتماعي المنتشرة في أماكن العمل، وتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتزويدها بالأدوات والموارد اللازمة لمعالجة هذه القضية الملحة ومكافحتها بشكل فعّال، وتعزيز المزيد من الشمولية ومشاركة المرأة في سوق العمل، وبالتالي تعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين".
وتمكن المشروع من تعزيز قدرات أكثر من 200 سيدة في المحافظات المذكورة سابقا، والعمل معهن كمزودات خدمة، مثل مُيسرات للجلسات ومدربات وباحثات، وبناء تحالفات بين الفئات المستهدفة لمتابعة التغييرات على المستويات الهيكلية في عمل المصانع والقطاع الخاص.
وفي المؤتمر الختامي عقدت جلسات رئيسة من أهمها، جلسة نقاشية للمحاور الرئيسة في خطة العمل، والتي حملت العناوين التالية: التدابير الوقائية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل، والوصول إلى تشريعات شاملة وتنفيذها لإنشاء أماكن عمل خالية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتطوير قنوات آمنة وسرية للإبلاغ عن العنف القائم على النوع الاجتماعي، وإنشاء أنظمة إحالة فعالة لخدمات الدعم المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي. والتي ستكون بمثابة خريطة طريق لمؤسسات المجتمع المدني في مختلف محافظات الأردن.

MENAFN17022024000072011014ID1107864415

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث