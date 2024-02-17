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مقتنيات وأدوات منزلية تهدد سلامة طفلك

2/17/2024 2:25:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عادة ما تكون المقتنيات الشخصية والأدوات المنزلية التي لا يمكن استخدامها مثل لُعب الأطفال، هي في الغالب أكثر ما ينجذب الصغار إليه للعب به.
وفي حقيقة الأمر، قد يستجيب الآباء والأمهات لهذا الانجذاب، ويناولون الطفل أي شيء في سبيل الحصول على بضع دقائق من الهدوء والتركيز في المهام اليومية المختلفة. لسوء الحظ، هذا السلوك يتضح أنه أخطر مما نتخيل.
في الوقت الذي يفقد الأطفال فيه الاهتمام بالألعاب بسرعة كبيرة وينجذبون إلى الأشياء التي لا ينبغي لهم اللعب بها، تكون المتعة في هذه المرحلة هي وضع كل شيء في الفم لاستكشافه.
علاوة على مخاطر الاختناق المحتملة عند اللعب بتلك المقتنيات، هناك أيضا العديد من المخاوف الأمنية للسلامة العامة للطفل التي يمكن أن تشكلها هذه "الألعاب المنزلية"، ولهذا السبب يجب إبعادها عن متناول يد الطفل، وفق ما نشر على موقع "الجزيرة نت".
ومن أخطر تلك الأدوات ما يلي:
جهاز التحكم في التلفاز: عادة ما ينجذب الطفل الصغير لأجهزة التحكم عن بعد (الريموت كنترول)، خاصة لأنه يرى مدى اهتمام الكبار به. لكنه أحد أبرز الأدوات التي يجب إبعادها عن الصغار، وذلك لعدة أسباب.
أولاً، لأن تلك الأجهزة تحتوي على بطاريات يمكن أن تكون خطيرة إذا تم تناولها في الفم. كما أنها تحتوي على أجزاء صغيرة أخرى، يمكن أن تنكسر وتشكل خطر الاختناق.
إضافة لما سبق، يتضح أن أجهزة التحكم في التلفاز هي واحدة من أقذر الأدوات المنزلية التي يغفل الكثيرون عن تنظيفها بعناية، مما يعرض مناعة الطفل للخطر ويهدده بالأمراض. وتشير دراسات متخصصة أن هذه الأجهزة تحمل بكتيريا تفوق تلك الموجودة على مقاعد المراحيض بـ20 ضعفا على الأقل.
سلسلة المفاتيح: يحب الأطفال لمعان وأصوات المفاتيح المعدنية، ولكن يقول طبيب الأطفال الأميركي جيفري بيركويتز، إن المفاتيح هي واحدة من أخطر الأدوات التي يلعب بها الصغار.
ويوضح الطبيب أن المفاتيح المصنوعة من النحاس، قد تحتوي على كميات صغيرة من الرصاص الخطير، وهي نفس المخاطر التي قد تشكلها العملات المعدنية أيضا، والتي تمثل خطر اختناق كبير.
بدلا من ذلك، يمكن دوما البحث عن المفاتيح البلاستيكية المخصصة للأطفال في أقسام الألعاب. صحيح أنها قد لا تكون لامعة، ولكن على الأقل يستطيع الطفل وضعها في فمه دون إيذاء نفسه.
المفاتيح هي واحدة من أخطر الأدوات التي يلعب بها الصغار.
الهواتف والأجهزة اللوحية: الهاتف المحمول بيئة خصوبة لتكاثر الجراثيم، وذلك بسبب الأيدي والأماكن العشوائية التي يتم الاحتفاظ به فيها، وبالتالي فهو ليس الخيار المثالي لكي يلعب به الطفل.
بالإضافة إلى ذلك، مثل أجهزة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون، يمكن للهواتف الخلوية من نوعيات معينة أن تتفكك إذا ما ارتطمت في سطح، وتخرج منها أجزاء صغيرة خطيرة إذا ما وضعها الطفل في فمه، ويمكن لها أن تسبب التسمم أو الاختناق.
كذلك بالنسبة للأجهزة اللوحية، يُنصح ألا تكون خيارا لترفيه الطفل وإسكاته عند البكاء.
علاوة على ذلك، فإن قضاء الكثير من الوقت أمام الشاشات في مثل هذه السن المبكرة ليس مفيدًا لأعينهم. وعلى مستوى أكثر خطورة، تحتوي هذه الأجهزة الإلكترونية على شاشات زجاجية يمكن أن تتحطم بسهولة إلى قطع صغيرة إذا سقطت أو ارتطمت بأي شيء صلب. لا لتحديق الأطفال في الشاشات قبل سن سنتين.
الإكسسوارات البرّاقة: المجوهرات براقة ولامعة وملونة، مما يجعلها خيارا جذابا جدا لملاعبة الأطفال. لسوء الحظ، يمكن أن تحتوي الإكسسوارات المعدنية على معادن ثقيلة سامة مثل الرصاص، والكادميوم بينما يمكن أن تحتوي المجوهرات البلاستيكية على البيسفينول أو الملدنات غير الآمنة على الأطفال.
ويُعتبر الرصاص سمًا عصبيًا خطيرًا بأي جرعة مهما كانت دقيقة، ويمكن أن يتسبب الكادميوم في تلف الكلى والعظام والرئة. كما يُعد النحاس أيضًا مكونًا شائعًا في المجوهرات، حيث يمكن أن يحتوي على ما يصل إلى 3 % من الرصاص.
ومن الضروري معرفة أنه كون الإكسسوارات باهظة الثمن لا يعني أنها أكثر أمانًا؛ فقد تم العثور على نسب من المعادن الثقيلة في مختلف العلامات التجارية للإكسسوارات النسائية.
حتى المجوهرات التي تبدو غير ضارة تمامًا، مثل الخرز، فقد وُجد أنها تحتوي على مواد سامة أيضا بنسب متفاوتة.

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