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بدء التسجيل إلكترونيا في معاهد مؤسسة التدريب المهني غدا (رابط)

2/17/2024 2:25:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت مؤسسة التدريب المهني عن البدء باستقبال طلبات القبول والتسجيل للدور الأول للعام التدريبي 2024 / 2025، ابتداء من يوم غد الأحد، بعد أن أنهت استعداداتها لاستقبال طلبات الملتحقين الجدد بالبرامج التدريبية التي تعقدها ضمن التخصصات المهنية المتاحة .
وقال مدير عام المؤسّسة المهندس أحمد الغرايبة، في تصريحٍ لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، إنّ المؤسسة تبدأ غدا الأحد، استقبال طلبات الانضمام للبرامج التدريبية النوعية في معاهد المؤسسة للعام التدريبي 2024 _2025 إلكترونياً، باستخدام نافذة التسجيل الإلكتروني ، مؤكداً أنه بإمكان الراغبين بالتسجيل أيضاً زيارة أقرب معهد تدريب مهني للمساعدة في عملية القبول والتسجيل.
وأكد الغرايبة، أنَّ عملية القبول والتسجيل "إلكترونيا" تأتي ضمن عملية التحول الرقمي، بحيث تتوافق مع التوجيهات الملكية بتطوير منظومة التدريب المهني ليتوافق مع المعايير الدولية، ولتسهيل وصول خدمات التسجيل والدفع الإلكتروني للشباب الذكور والإناث بالمحافظات جميعها.
كما أكد، أهمية الالتحاق بالتدريب المهني والتقني كخيار استراتيجي لبناء الوطن ومكافحة الفقر والبطالة، حيث تعمل المؤسسة على تفعيل التوجيه المهني والإرشاد وربط البرامج المطروحة بحاجات سوق العمل، والشراكة مع القطاع الخاص وتحديث المناهج وتحسين القدرات الإدارية والفنية للموارد البشرية لتواكب التطور الحاصل في سوق العمل.
وأضاف، أن وجود أعداد كبيرة من حملة الشهادات الذين توجهوا للتدريب المهني بهدف اكتساب مهارات جديدة وإيجاد فرص عمل لهم في السوق المحلي والإقليمي، يؤكد تغير النظرة المجتمعية والتحسن في صورة التدريب المهني لدى المجتمع عموماً والشباب الأردني خاصة.
وبلغ عدد حملة الشهادات الجامعية والدبلوم الملتحقين في برامج مؤسسة التدريب المهني حوالي3521 متدربا ومتدربة، بالإضافة إلى 4968 متدربا من حملة الثانوية العامة.
من جانبه، ذكر مدير القبول والتسجيل المهندس رمزي الحروب، أنّ هناك مزايا متعددة للملتحقين في معاهدِ التدريب المهني ومنها الالتحاق في البرامجِ التدريبية مقابل رسوم رمزية، وحصول المتدرب على شهادةٍ معتمدة ومعترف بها لدى ديوان الخدمة المدنية، وتنوع البرامج التدريبية وشموليتها بهدف الحصول على فرص عمل حقيقية، إضافة إلى إمكانية استبدال الشهادة بشهادةِ مزاولة المهنة.
وبين أن شروط القبول والتسجيل والوثائق المطلوبة موجودة في نافذة التسجيل الإلكتروني المعلن عنها، إضافة إلى إمكانية الاطلاع على البرامج التدريبية المعتمدة في معاهد المؤسّسة بجميع المحافظات.

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