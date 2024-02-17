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الميثاق يشكل لجنة لاستقبال وفرز طلبات الترشح للانتخابات

2/17/2024 2:25:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرر المكتب السياسي لحزب الميثاق الوطني تشكيل لجنة لاستقبال وفرز طلبات أعضاء الهيئة العامة للحزب الراغبين بالترشح للانتخابات النيابية القادمة على القائمة الوطنية، والتأكد من تحقيقها للمعايير والأسس المعتمدة لدى الحزب والمعلن عنها سابقاً.

وذلك برئاسة الدكتور يعقوب ناصر الدين رئيس المجلس المركزي، وعضوية من يسميه رئيس اللجنة من اصحاب الخبرة والمعرفة من اعضاء الحزب، شريطة أن لا يكونوا ممن لديهم الرغبة بالترشح للانتخابات القادمة، وتكون مدة استقبال الطلبات شهر من تاريخ الإعلان الذي تحدده اللجنة لبدء إستقبال طلبات الترشح في مقر الحزب الرئيسي بعمان، علماً أنه سيكون هناك لجنة اخرى مهمتها اختيار المرشحين للقائمة الوطنية.

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