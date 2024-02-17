الميثاق يشكل لجنة لاستقبال وفرز طلبات الترشح للانتخابات

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قرر المكتب السياسي لحزب الميثاق الوطني تشكيل لجنة لاستقبال وفرز طلبات أعضاء الهيئة العامة للحزب الراغبين بالترشح للانتخابات النيابية القادمة على القائمة الوطنية، والتأكد من تحقيقها للمعايير والأسس المعتمدة لدى الحزب والمعلن عنها سابقاً.
وذلك برئاسة الدكتور يعقوب ناصر الدين رئيس المجلس المركزي، وعضوية من يسميه رئيس اللجنة من اصحاب الخبرة والمعرفة من اعضاء الحزب، شريطة أن لا يكونوا ممن لديهم الرغبة بالترشح للانتخابات القادمة، وتكون مدة استقبال الطلبات شهر من تاريخ الإعلان الذي تحدده اللجنة لبدء إستقبال طلبات الترشح في مقر الحزب الرئيسي بعمان، علماً أنه سيكون هناك لجنة اخرى مهمتها اختيار المرشحين للقائمة الوطنية.
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