الملك يعود إلى أرض الوطن بعد جولة بأمريكا الشمالية وأوروبا



وركزت الجولة الملكية على التطورات الخطيرة في غزة، وآليات التوصل لوقف دائم لإطلاق النار بالقطاع، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية

واستدامتها، ومخاطر الأعمال العدائية التي يمارسها المستوطنون المتطرفون

بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.



وفي واشنطن عقد جلالة الملك قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولقاءات مع أركان الإدارة الأمريكية وأعضاء ولجان من مجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس.

وأجرى جلالته في العاصمة الكندية أوتاوا مباحثات مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، فيما عقد جلالة الملك في لندن مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.



وفي باريس، اجتمع جلالة الملك بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما التقى

جلالته في مدينة ميونخ الألمانية بالمستشار الألماني أولاف شولتس وقيادات

سياسية إقليمية ودولية، على هامش انعقاد الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن.

-(بترا)