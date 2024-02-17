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بايدن: العلاقات بين الأردن وأميركا أقوى من أي وقت مضى

2/17/2024 2:24:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نشر الرئيس الأميركي جو بايدن تغريدة، أرفقها بفيديو من لقائه مع جلالة الملك عبدالله الثاني.


وعلق بايدن في التغريدة قائلا "في مثل هذه الأوقات، تصبح الروابط بين الدول أكثر أهمية من أي وقت مضى، وخلال زيارة الملك عبد الله الثاني، أكدنا مجددا أن العلاقة بين الولايات المتحدة والأردن أقوى من أي وقت مضى".


وكان جلالة الملك والرئيس بايدن عقدا قمة في البيت الأبيض الاثنين الماضي.
-(بترا)

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