بايدن: العلاقات بين الأردن وأميركا أقوى من أي وقت مضى



وعلق بايدن في التغريدة قائلا "في مثل هذه الأوقات، تصبح الروابط بين الدول أكثر أهمية من أي وقت مضى، وخلال زيارة الملك عبد الله الثاني، أكدنا مجددا أن العلاقة بين الولايات المتحدة والأردن أقوى من أي وقت مضى".



وكان جلالة الملك والرئيس بايدن عقدا قمة في البيت الأبيض الاثنين الماضي.

-(بترا)