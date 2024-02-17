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ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وأجواء باردة

2/17/2024 2:24:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- يطرأ الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتهطل زخات من المطر في الشمال والوسط، كما يحتمل هطول زخات خفيفة من المطر في المناطق الشرقية وأجزاء محدودة من جنوب غرب المملكة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وبحسب التقرير الصادر عن إدارة الارصاد الجوية، يطرأ غدا، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، مع هطول زخات من المطر في الشمال والوسط وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
اما بعد غد، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.-(بترا)

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