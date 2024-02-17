ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وأجواء باردة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان- يطرأ الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتهطل زخات من المطر في الشمال والوسط، كما يحتمل هطول زخات خفيفة من المطر في المناطق الشرقية وأجزاء محدودة من جنوب غرب المملكة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وبحسب التقرير الصادر عن إدارة الارصاد الجوية، يطرأ غدا، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، مع هطول زخات من المطر في الشمال والوسط وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
اما بعد غد، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.-(بترا)
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