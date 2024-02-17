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374 مليون دولار متطلبات تمويل دعم اللاجئين في الأردن للعام الحالي

2/17/2024 2:24:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان – قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، متطلبات التمويل لعملياتها للعام الحالي لدعم اللاجئين في الأردن بـ374.7 مليون دولار.
وكانت المفوضية أطلقت نداءً العام الحالي للحصول على 2.342 مليار دولار لتقديم المساعدة لـ16 مليون نازح قسري وعديمي الجنسية في المنطقة العربية.
ووفقا لتقرير "نظرة عامة على احتياجات العام الحالي، وتداعيات نقص التمويل" الذي نشر قبل أيام، فإن الاتجاه التنازلي لتمويل المفوضية "يثير القلق"، لا سيما في المنطقة التي تشهد أكبر انخفاض في التمويل المخصص العام الماضي.
ووفقاً للمفوضية في إستراتيجيتها للعام الحالي في الأردن، فإنه ومع محدودية احتمالات العودة الطوعية للسوريين، "أصبحت حالة النزوح إلى الأردن طويلة الأمد بشكل متزايد"، ويرجح بأن يستمر الأردن في استضافة عدد كبير من اللاجئين من سورية والعراق واليمن ودول أخرى في السنوات المقبلة.
ومع تقدم المملكة نحو أهدافها التنموية، هناك فرصة لإعادة تشكيل المسار المستقبلي للاستجابة للاجئين، لدعم استمرار دمجهم في الخدمات الوطنية والبنية التحتية، وزيادة اعتمادهم على أنفسهم، وإنشاء آليات أكثر فعالية لتقديم المساعدات.
وستعمل المفوضية مع الحكومة والجهات المانحة والشركاء ومجتمعات اللاجئين، على تعزيز قدرتهم وقدرة المجتمعات المضيفة على الصمود على المدى الطويل، وستوسع نطاق مشاركتها مع الجهات الفاعلة في التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، لتعزيز الحوار المستمر بشأن السياسات.
وستعتمد تدخلات المفوضية في الأردن للعام الحالي بشكل أساسي، على الميثاق العالمي بشأن اللاجئين (الاتفاق العالمي)، مع التركيز على ضرورة توسيع نطاق الحلول للاجئين، والتي ترتكز بشكل أساسي على المشاركة الهادفة للاجئين، وتعزز مبادئ تقاسم الأعباء ونهج أصحاب المصلحة المتعددين، بما في ذلك مع الحكومة والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية.
وكانت المفوضية، أشارت في وقت سابق الى أن "الأردن شهد العام الماضي زيادة في احتياجات اللاجئين من مختلف الجنسيات، في الوقت الذي انخفض فيه الدعم الإنساني للاستجابة لاحتياجاتهم، بسبب الطبيعة المطولة لوضع اللاجئين السوريين والصراعات المتعددة في المنطقة والعالم والتي حولت الاهتمام الدولي".
وبينت أن هناك 723.886 ألف لاجئ مسجلين لديها، 81.1 % منهم يعيشون خارج المخيمات في المجتمعات المستضيفة وحوالي 47 % منهم أطفال تحت عمر الـ18 عاما.
ووفقا لها، فإن غالبية اللاجئين هم من سورية، إذ يصل عددهم الى 649 ألفا، و55.4 ألفا من العراق، و12.7 من اليمن، و5 آلاف من السودان، و479 من الصومال، وألف من جنسيات مختلفة.
وأوضحت في تقرير آخر رصد إنجازاتها في الأردن للعام الماضي، أنها وبرغم التحديات التمويلية، لكنها وبالتعاون مع شركائها، سعت لحماية حقوق 730 ألف لاجئ في الأردن مع تقديم المساعدة الإنسانية الحيوية.
وذكرت أنها كانت قد ضمنت حصول جميع اللاجئين وطالبي اللجوء في الأردن على وثائق صالحة، ما منع حالات انعدام الجنسية ومكنهم من الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية والمساعدات الإنسانية.
وقام أكثر من 471 ألف لاجئ من جميع الجنسيات بتجديد وثائقهم الصادرة عن المفوضية عام 2023، كما دعمت المفوضية دائرة الأحوال المدنية الأردنية في تسجيل مواليد حوالي 20 ألف طفل.
ولحماية حقوق الإنسان الأساسية للاجئين، قدمت المفوضية المساعدة القانونية لنحو 60 ألف لاجئ من جميع الجنسيات العام الماضي، وقدمت المشورة والمساعدة لأكثر من 2,300 لاجئ تعرضوا للعنف القائم على النوع الاجتماعي، أو كانت لديهم مخاوف تتعلق بحماية الأطفال.
وفي العام الماضي، وصلت المفوضية المناطق النائية والتقت باللاجئين في مناطقهم، حيث وصلت إلى أكثر من 11 ألف لاجئ، علاوة على ذلك، واصلت المفوضية مشاركتها عبر الإنترنت، حيث وصلت لــ1.5 مليون لاجئ العام الماضي، عبر قنواتها الرقمية.
ولمساعدة اللاجئين على تلبية احتياجاتهم الأساسية والاحتياجات العاجلة الأخرى بشكل أفضل (مثل الصحة والتعليم والحماية)، قدمت المفوضية مساعدات نقدية لأكثر من 317 ألف لاجئ من النساء والرجال والأطفال الضعفاء، حيث قامت بإرسال حوالي 70 مليون دولار إلى جميع أنحاء البلاد.
وفي العام الماضي، راجعت المفوضية أيضا وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، معايير استهداف المساعدة لتعزيز كفاءة برنامجها، ونتيجة لذلك، ومع تركيز المعايير المنقحة على الأسر الكبيرة، حصل مزيد من اللاجئين على المساعدة.
وعززت المفوضية مشاركتها مع القطاع الخاص، وشجعت توظيف اللاجئين في الأردن.
كما أصدرت أيضا العام الماضي، أكثر من 90 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين، وهو أعلى رقم منذ عام 2016، ونظرًا لتناقص التمويل الإنساني، فإن توسيع فرص كسب العيش للاجئين أمر بالغ الأهمية.
وواصلت المفوضية الدعوة للإدماج الفعال للاجئين في النظام الصحي الوطني، وعملت على رفع مستوى الوعي على كلا الجانبين: مقدمي الخدمات الصحية واللاجئين، وبفضل هذه الجهود، زاد عدد من يستخدمون مرافق الرعاية الصحية العامة (بدلاً من المرافق الخاصة أو الصيدليات)، وانخفضت حالات رفض المرافق العامة علاج اللاجئين بشكل كبير، وسط تقليص أنشطة الشركاء في مجال الصحة في المخيمات بسبب انخفاض التمويل، دعمت المفوضية خمسة مرافق للرعاية الصحية الأولية والثانوية، حيث قدمت في المتوسط أكثر من 4,000 استشارة أسبوعيًا.
وعززت المفوضية جهودها في الدعوة للطلاب اللاجئين لمواصلة تعليمهم، قررت أربع جامعات في الأردن، تخفيض الرسوم الدراسية للطلاب اللاجئين، ويمكن الآن للطلاب اللاجئين، بغض النظر عن جنسيتهم، دراسة أي مادة في هذه الجامعات بنفس الرسوم التي يدفعها الطلاب الأردنيون.
كما كانت المفوضية قد وقعت اتفاقية تسمح بنقل الطاقة الخضراء من محطة للطاقة الشمسية في جنوب عمان إلى مخيمي الزعتري والأزرق للاجئين.
وقالت أنّه العام الماضي، غادر أكثر من 10,700 لاجئ الأردن لإعادة توطينهم في بلدان ثالثة، وهي زيادة كبيرة عن العام السابق.
وكانت المفوضيّة، ذكرت في تقرير أن المجتمع الدولي مول 43 % من متطلبات تمويل برامجها داخل الأردن العام الماضي والبالغة 390.1 مليون دولار، حيث حصلت على 168.2 مليون ولار ما ترك فجوة تمويلية بحوالي 221.8 مليون دولار.

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