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عدم دفع الأجور تحصد المرتبة الأولى بين الشكاوى العمالية

2/17/2024 2:24:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان - احتلت شكوى عدم دفع الأجور، المرتبة الأولى بين عدد الشكاوى العمالية المقدمة على منصة "حماية" التابعة لوزارة العمل العام الماضي، إذ بلغت 4,974 شكوى، بحسب التقرير الشهري لمديرية التفتيش.
وبذلك شكلت شكوى عدم دفع الأجور، نسبة 37.2 % من إجمالي الشكاوى المقدمة على المنصة العام الماضي، وبلغ عددها 13.341، فيما أكدت الوزارة أن 8,876 شكوى سويت مع أصحاب العمل وجرى تسوية حقوق عمالها، كما بقي 383 قيدا للإجراء.
في حين بلغ عدد الشكاوى المقدمة على "حماية"، العام الماضي، بخصوص إنهاء الخدمة، لعقد العمل غير محدد المدة أو عقد شفوي أو عدم وجود عقد 1105. وبلغ عدد الشكاوى أيضا الخاصة بإيقاف العامل عن العمل 840. وعددها بخصوص إجبار العامل على تقديم الاستقالة 283، فيما بلغ عددها لإنهاء الخدمة لعقد العمل محدد المدة 530.
في حين أظهر التقرير أن الشكاوى على "حماية" بشأن تخفيض الأجور بلغ العام الماضي 307، فيما شكاوى إجبار العامل على تقديم إجازة بدون راتب، فقد بلغت 47، وعدد الشكاوى العمالية بشأن الاعتراض على الخصم من الإجازات السنوية 157، والشكاوى العمالية بخصوص عدم إعطاء مكافأة نهاية الخدمة/ صندوق ادخار 79. وعددها بخصوص عدم الاشتراك في الضمان الاجتماعي/ خصم من الراتب 267.
أما الشكاوى بخصوص عدم منح العامل شهادة خبرة، فبلغت 682، في حين أن عددها بخصوص عدم توفر معايير السلامة والصحة المهنية في المؤسسة فبلغت 137. بينما بلغ عدد عددها ضد مكاتب التشغيل 9، 7 منها تتعلق بالملكية الفكرية، و81 بعدم إعطاء شهر إنذار، وعددها كاعتراض على إجراء قانوني من المؤسسة 762.
يشار إلى أن كوادر التفتيش في الوزارة نفذت العام الماضي نحو 29,300 زيارة تفتيشية، بينها 20 موجهة لقطاعات اقتصادية معينة. في حين أن مجموع الإنذارات التي وجهتها الوزارة للمنشآت بلغت 5407، بينها 5237 لمواد قانون العمل، و152 استنادا على المادة 12 من القانون.

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