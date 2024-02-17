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مسؤول سابق بالموساد: أطفال غزة فوق الرابعة يستحقون العقاب الجماعي

2/17/2024 2:24:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زعم المسؤول السابق في المخابرات الإسرائيلية "الموساد" رامي أيغرا، أن جميع الفلسطينيين فوق 4 سنوات في قطاع غزة يدعمون حركة حماس، وإنهم يستحقون أن يتعرضوا لسياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية.


وقال أيغرا، في برنامج على قناة "كان" الإسرائيلية، إن "جميع المدنيين في غزة مذنبون".


واعتبر أن جميع من هم فوق الرابعة من العمر في غزة من أنصار حماس، وأنهم يستحقون أن يتعرضوا لسياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية التي تمنع الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية.


وأضاف "الجميع في غزة متورطون، والجميع صوت لحماس، كل شخص فوق سن الرابعة من مؤيدي حماس. هدفنا الحالي تحويلهم من مؤيدي حماس إلى أشخاص لا يحبون حماس".


جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي قتل بشكل مباشر أو غير مباشر أطفالا رضع وأجنة في بطون أمهاتهم، بينهم أطفال رضع بمستشفى النصر، وُجدت جثثهم متحللة، بعد أن أجبر الجيش الطواقم الطبية على مغادرة المستشفى، تاركا الأطفال الرضع والمرضى يواجهون مصيرهم المأساوي، وفق مصادر رسمية فلسطينية.


ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، للمرة الأولى منذ تأسيسها.-(الأناضول)

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