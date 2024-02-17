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الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 9 مجازر خلال 24 ساعة

2/17/2024 2:24:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر في القطاع راح ضحيتها 83 شهيدا و125 مصابا خلال 24 ساعة.
وأوضحت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 28 ألفا و858 شهيدا، و68 ألفا و677 مصابا.

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