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هنية: لن نرضى إلا برفع الحصار وإعادة الإعمار

2/17/2024 2:24:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية، السبت، إنّ حماس استجابت طوال الوقت بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع الوسطاء من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء الحصار، والسماح بتدفق المساعدات والإيواء وإعادة الإعمار.
وأضاف هنية خلال تصريحات صحفية، أن حماس أبدت مرونة كاملة في التعامل مع القضايا؛ ولكن الاحتلال الإسرائيلي يواصل المناورة والمماطلة في الملفات التي تهم الفلسطينيين بينما يتمحور موقفه حول الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى المقاومة.

وأشار إلى أن المقاومة لن ترضى بأقل من الوقف الكامل للعدوان، وانسحاب جيش الاحتلال خارج القطاع، ورفع الحصار، وتوفير المأوى الآمن والمناسب للنازحين بسبب جرائم الاحتلال، وعودة النازحين خاصة إلى شمال القطاع، ووقف سياسة التجويع الهمجية، والالتزام بإعادة الإعمار، وكلها متطلبات إنسانية ومحل إجماع في الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان وقرار محكمة العدل الدولية وعلى الاحتلال أن ينصاع لها.

وبين أن تحقيق صفقة تبادل أسرى يتم من خلالها الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين خصوصاً القدامى وذوي الأحكام العالية؛ معتبرا ذلك هدف من أهداف المفاوضات ولا يمكن القفز عنه.

وأكّد أن حماس تتعامل بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع المفاوضات الحالية؛ إلا أنها لن تفرط بتضحيات الشعب الفلسطيني وإنجازات المقاومة.

ولفت هنية إلى أن حماس ستعمل بكل الوسائل المتاحة من أجل وقف الدم الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

MENAFN17022024000072011014ID1107864397

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