بوريل: أي عمل عسكري برفح سيؤدي لتفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل

بوريل: أي عمل عسكري برفح سيؤدي لتفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل
التاريخ
2/17/2024 2:24:41 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) طالب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إسرائيل بعدم القيام بعمل عسكري في رفح، واعتبر أن أي عمل عسكري "من شأنه أن يؤدي لتفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل".
ودعا بوريل عبر حسابه في منصة "إكس" إلى حماية جميع المدنيين بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني واحترام أمر محكمة العدل الدولية، كما طلب من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".
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