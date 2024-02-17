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بوريل: أي عمل عسكري برفح سيؤدي لتفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل

2/17/2024 2:24:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طالب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إسرائيل بعدم القيام بعمل عسكري في رفح، واعتبر أن أي عمل عسكري "من شأنه أن يؤدي لتفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل".

 ودعا بوريل عبر حسابه في منصة "إكس" إلى حماية جميع المدنيين بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني واحترام أمر محكمة العدل الدولية، كما طلب من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".

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