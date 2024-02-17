سرايا القدس تستهدف تجمعات الاحتلال بخان يونس
التاريخ
2/17/2024 2:24:41 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مقاتليها
قصفوا بوابل من قذائف الهاون تجمعات لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في
محاور التقدم بمدينة خان يونس.
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