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تناقضات بايدن في طريقه للانتخابات.. توجه للاعتراف بدولة فلسطينية ودعم للعدوان على غزة

2/17/2024 2:24:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) واشنطن– زاد الحديث في أروقة واشنطن عن "الاعتراف الأميركي بدولة فلسطينية" عقب إشارات خرجت من الرئيس جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، تصب في هذه الاتجاه خلال الأيام الأخيرة.
ولم يغير بايدن موقفه الداعم بشكل كامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حتى الآن، ولم يطالب بوقف إطلاق النار.
كما أن عقودا من محاولات واشنطن المخفقة في الدفع نحو التوصل إلى حل الدولتين جعلت بعض المحللين يشكك في جدية التزام إدارة بايدن بهذا الطرح، خاصة في عام انتخابات رئاسية صعبة.
وعلى النقيض يرى آخرون أن بايدن قد يُقدِم على هذه الخطوة في سعي منه لتأمين حصوله على أصوات الناخبين المسلمين والعرب، والشباب والأقليات، الذين صدمهم موقفه المؤيد والداعم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال بايدن "أعتقد أننا سنكون قادرين على العمل على شيء ما.. أعتقد أن هناك طرقا يمكن أن ينجح بها هذا"، في إشارة إلى اتفاق محتمل بعد الحرب يمكن أن يقيم دولة فلسطينية منزوعة السلاح.
وتشير تقارير إلى تكليف بايدن وزارة الخارجية بالفعل بالنظر في الشكل الذي ستبدو عليه فلسطين منزوعة السلاح، "بناء على نماذج أخرى من جميع أنحاء العالم".
وفي الوقت ذاته، يرتبط حديث الاعتراف الأميركي بدولة فلسطينية، بإطار أشمل يتضمن سعي بايدن لرعاية تطبيع سعودي إسرائيلي يسبقه إبرام اتفاقية دفاعية أميركية سعودية، مع موافقة جميع الأطراف على صياغة خطوات لا رجعة فيها نحو إقامة دولة فلسطينية.
وأشارت صحيفة واشنطن بوست، أول من أمس إلى أن مسؤولين أميركيين وعرب يعملون على وضع خطة شاملة لإحلال سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في وقت تجدد فيه الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو رفضها أي حديث عن قيام دولة فلسطينية.
وتوقع مايكل دوران، مدير "مركز السلام والأمن في الشرق الأوسط" في معهد هدسون، الذي سبق له العمل في البيت الأبيض ووزارة الخارجية والبنتاغون في ظل إدارات جمهورية عدة، أن يقدم بايدن على الاعتراف بدولة فلسطينية هذا الصيف.
وكتب دوران في موقع المعهد أن "الاعتراف بدولة فلسطينية سيكون حيلة انتخابية، بقدر ما هو إستراتيجية للسياسة الخارجية، سيسعى فريق بايدن إلى الإعلان عنها بحلول أوائل الصيف، في الوقت المناسب تماما لبدء حملة الانتخابات الرئاسية اعتمادا على إنجازه التاريخي".
وأشار دوران إلى تأكيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، الذي قال، في 31 الشهر الماضي، "ندعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ونقوم بكثير من العمل داخل الحكومة للتفكير في كيفية تحقيق ذلك".
وطبقا لدوران، فقد دفع ذلك إلى فزع المسؤولين الإسرائيليين بسبب "وقوع إدارة بايدن في حب فكرة إقامة دولة فلسطينية، والاعتراف الأحادي الجانب وسيلة للضغط على إسرائيل".
واتفق جوناثان شاشتر، الباحث بمعهد هادسون والمستشار السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والخبير في العلاقات الأميركية الإسرائيلية، على جدية تفكير إدارة بايدن في الاعتراف بدولة فلسطينية.
وأشار شاشتر إلى أن "جولة الاعتذار التي قامت بها إدارة بايدن في ولاية ميشيغان، تؤكد أن الاعتبارات السياسية المحلية ستؤثر بشكل متزايد في سياسة واشنطن تجاه إسرائيل".
وأبرز شاشتر ما عدّه "التزام بايدن الصمت بشكل ملحوظ تجاه المؤيدين الأميركيين لحماس، حتى عندما دعوا إلى القتل الجماعي لليهود، ومزقوا العلم الأميركي، وحاولوا تسلق سياج البيت الأبيض. والآن، مع تهديد قادة العرب والمسلمين الأميركيين بعدم دعم بايدن في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تحول البيت الأبيض من الصمت إلى محاولة استغلال الموقف".
وقال السفير ديفيد ماك، مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون الشرق الأوسط، والخبير حاليا في المعهد الأطلسي بواشنطن، إن الحديث حول دراسة إدارة بايدن لبعض الخيارات لإجراء تغييرات في سياسة الولايات المتحدة، حول ما يتعلق بالاعتراف بدولة فلسطينية "معقول تماما".
وأشار السفير ماك إلى أنه "من الجدير بالذكر أن هذا الحديث يأتي في أعقاب بيان صادر عن وزير خارجية المملكة المتحدة يدعم الفكرة نفسها. والأهم من ذلك، أن حكومة نتنياهو لم تكن مفيدة للغاية برفضها التفاوض على إقامة دولة فلسطينية مع السلطة الفلسطينية".
وأضاف "أعتقد -أيضا- أن الإدارة الأميركية متشجعة بالتقارير التي تفيد بأن محمود عباس يجري مناقشات جادة مع مصر والأردن والسعودية، حول إصلاح إدارته من خلال القيام بدور أكثر رمزية، وجلب رئيس تنفيذي أصغر سنا للدولة الفلسطينية".
ويرى أن الرئيس عباس يمكن أن يلعب دورا مشابها للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، تاركا الحكم الحقيقي لشخص يحظى بثقة الدول العربية الرئيسة والأمم المتحدة والولايات المتحدة. وأضاف "يمكن لرئيس وزراء السلطة الفلسطينية أن يجتذب المزيد من الدعم السياسي والمالي، لتلبية احتياجات الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي غزة على حد سواء".
في الوقت ذاته، يرى عدد من المعلّقين أن جهود البيت الأبيض تنصب بالأساس على السعي لتحقيق تطبيع بين إسرائيل والسعودية.
ويعدّ هؤلاء أن ما يفعله بريت ماكغورك، مستشار الرئيس بايدن بمجلس الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط، من جهود بهدف تمرير اقتراح إعادة بناء السلطة الفلسطينية، من خلال التركيز على صفقة بين إسرائيل والسعودية، سيبوء بالإخفاق.
في الوقت ذاته، قال أكبر أحمد، الكاتب بموقع هاف بوست، في تدوينة على موقع "إكس"، "سمعت من مسؤول أميركي طلب منه في وقت سابق من هذا الأسبوع استكشاف جعل فلسطين عضوا في المؤسسات الدولية كدولة". وقال إنهم يدركون أن هذا الجهد هو "خطوات مزيفة هزلية"، وأكد أنه "من المستحيل، بالنظر لتاريخ بايدن، أن يأخذ بجدية هذه الخطوات".
ويتفق مدير برنامج فلسطين والشؤون الفلسطينية الإسرائيلية في معهد الشرق الأوسط بواشنطن خالد الجندي، مع الطرح السابق، وقال في تدوينة على موقع "إكس"، إن "مجرد الحديث عن الدولة هو إلهاء.. هذا حديث بلا معنى، ما لم يتحدثوا عن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، كل ذلك لا يهم".
في الاثناء نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين أن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لإرسال قنابل وذخائر أخرى إلى إسرائيل من شأنها أن تزيد من قوتها العسكرية، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت الصحيفة إن شحنة الأسلحة الجديدة المقترحة تشمل قنابل "إم كيه-82′′، وذخائر الهجوم المباشر المشترك "كيه إم يو-572" التي تضيف توجيها دقيقا للقنابل، وصمامات قنابل "إف إم يو-139".
وأضافت أن قيمة الشحنة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، ونقلت عن مسؤول أميركي أن إدارة بايدن لا تزال تدرس الشحنة المقترحة.
وقال المسؤول إن تفاصيل الصفقة قد تتغير قبل أن تبلغ الإدارة زعماء الكونغرس الذين يتعين أن يوافقوا على الشحنة.
ويأتي الكشف عن توجه الإدارة الأميركية لتزويد إسرائيل بأسلحة إضافية، على الرغم من تصاعد الانتقادات والاتهامات لواشنطن بإمداد تل أبيب بأسلحة فتاكة توقع أعدادا كبيرة من الضحايا في قطاع غزة.
ومنذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أقامت الولايات المتحدة جسرا جويا لتزويد إسرائيل بكميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية، ما زال مستمرا الى اليوم.-(وكالات)

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